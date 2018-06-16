По-настоящему мужская йога Брога

История возникновения йоги начинается еще с древних времен. С тех пор появилось множество стилей этого занятия. Один из самых необычных современных видов йоги — Broga Yoga создан специально для мужчин. Упражнения этой серии помогают мужчинам укрепить мышечную массу, развить гибкость и поднять самочувствие.

Что представляет собой Йога Брога, откуда она появилась

По статистике, из всех занимающихся йогой людей на долю женщин приходится порядка 70-80%. С появлением стиля Брога тренирующихся мужчин на ковриках стало гораздо больше. Йога Брога — это совокупность силовых упражнений, обычной йоги и высоко-интервального тренинга.

Это новое направление в спорте более популярно за рубежом, чем в России. Broga Yoga берет свои истоки из США. Придумал ее несколько лет назад Мэтт Миллер , известный спортсмен-футболист. После футбольной карьеры он занимался бодибилдингом, а потом и йогой. По мнению основателя броги, подобные упражнения в комплексе нужны каждому человеку, особенно спортсменам. С ними организм быстрее восстанавливается после травм, а также ускоренными темпами растет профессиональная карьера. Данная методика учит контролировать свое тело, правильно делать вдох и выдох, расслаблять мышцы.

Лично Мэтт Миллер считает брогу мужским спортом.

В переводе на русский Broga означает «йога для настоящих мужчин».

Однако уроки броги доступны также и для женщин. Но ввиду особенностей программы данные групповые занятия все же больше подходят представителям сильного пола. Мужчинам по душе тренировки в компании единомышленников. В особенной атмосфере ты полностью расслабляешься и концентрируешься на своих ощущениях и мыслях. Некоторые тренировочные элементы выполняются с партнерами, к примеру, парные растяжки, качание пресса и пр.

Упражнения для мужской йоги

На занятиях йогой выполняются силовые элементы, асаны из классической хатха-йоги, аштанга-виньяса-йоги. Это подвижные движения, полезные для здоровья. Мэт Миллер не считает элементы броги асанами, он использует для этого принципиально новые обозначения: «Поза рок-звезды», «Грязная собака» и другие интересные названия.

Любая тренировка начинается с разминки и дыхательных упражнений, благодаря чему спортсменам удается подготовить тело к физической нагрузке, разогреть мышцы, снизить риск появления растяжений и травм. После этого участники тренировки приступают к интервальному кардио и силовой части.

Брогу следует выполнять под четкими указаниями тренера. Он подскажет, как правильно дышать, делать те или иные упражнения. В ходе интенсивной физической нагрузки сердце начинает быстро ритмировать. Излюбленные занятия спортсменов — это берпи, приседания, балансировка на руках, разного рода отжимания, «скалолаз» и пр. Можно смело сказать, что брога повышает показатели выносливости, развивает мышечную массу. Главный акцент делается на плечевой пояс и руки.

Тренировки в стиле Брога Йога проходят с музыкальным сопровождением. Подобранные композиции усиливают боевой дух спортсменов, настраивают на рабочий ритм. Сила воли испытывается при растяжках и выполнении других элементов, при этом важно уметь преодолевать дискомфорт и болевые ощущения.

Кому нужны занятия Broga Yoga

Брога Йога — это находка для тех, кто стремится улучшить свои достижения на занятиях бодибилдингом, футболом и прочими видами спорта. На занятиях повышается уровень подготовки организма. Упражнения также подойдут тем, у кого нет возможности посещать фитнес-центры. Ведь йогой можно заниматься прямо у себя дома или даже в офисе во время обеда. Брога Йога — это отличная альтернатива фитнесу, физкультуре для детей и подростков. К тому же для занятий не нужно покупать специальную одежду, обувь и инвентарь.

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Этот вид йоги решает одновременно несколько проблем. Мужчины обычно хотят развить верхнюю часть туловища. На уроках броги ты укрепишь и растянешь разные мышцы. Подобные тренировки просто необходимы людям с сутулостью и прочими дефектами позвоночника. Самое главное, Брога Йога способствует расслаблению и релаксации тела, отлично снимает стресс и накопленное за весь день напряжение.

Как и классическая йога, брога способна подарить физическое и духовное расслабление. Занятия повышает стрессоустойчивость и работоспособность. Регулярные тренировки позволяют снизить избыточный вес и внести разнообразие в программу. Поэтому брога частенько практикуется в перерывах между занятиями у бодибилдеров и другим силовым спортом. Мужская йога также помогает наладить сон, работу кишечника, развивает гибкость.

Несмотря на то что брога считается мужским видом спорта, некоторые женщины используют эти занятия для формирования стройного рельефа. Тренировки заинтересуют представительниц прекрасного пола, которые желают укрепить верхнюю часть корпуса, улучшить растяжку и гибкость. Прежде чем приступать к занятиям, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и выяснить, нет ли противопоказаний на физическую нагрузку.

Новое направление в йоге становится популярным во многих странах мира. Занятия брогой практикуются, помимо Америки, также в Австралии, Дании и других странах. Любители стиля Broga Yoga находятся и в России. Тренироваться можно даже самим в Интернете посредством онлайн-трансляций, видеозаписей популярных тренеров. Мужская йога — это спорт для тех, кто желает иметь красивое, стройное тело, увеличить гибкость и попрощаться со стрессами навсегда!

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