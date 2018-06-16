Ростовское время: борьба за циферблат на Кировском

Эти часы успели стать символом Покровского сквера

Друзья называют Владимира Лисицкого часовщиком. Мужчина с 2010 года сражается с городской администрацией за судьбу часов на пересечении Кировского и Большой Садовой. С ними, по словам пенсионера, связана жизнь его поколения. О том, чем живет хранитель часов Покровского сквера, — в нашем материале.

Битва за часы

Перекресток Кировского проспекта и Большой Садовой. Шумит фонтан, рядом — гранитный столб, на котором находится куб с часами.

— Иду я как-то и вижу, что циферблат попросту исчез. Все стыдливо прикрыто зеркалами. Я в коммунальном хозяйстве 40 лет работаю. Если бы фанерой или картоном, это значило бы, что ненадолго. А вот зеркала — это значит с концами. Сразу подумал, что часовой куб теперь на даче у кого-то окажется, — Владимир Лисицкий, интеллигентный мужчина 68 лет говорит громко и много жестикулирует.

Владимир рассказывает, что именно с того момента решил сражаться за часы. Почти десять лет сквер оставался без своей главной достопримечательности. Прохожие недоумевали: что это за зеркальный куб на столбе.

Однажды возвращаясь домой Владимир увидел на месте часов зеркальный куб —Я шесть лет писал в мэрию письма. Мне обычно отвечали или «ваш вопрос рассматривается», или «за эти часы мы не отвечаем». Чаще всего второе, — сетует мужчина. — Как будто очень сложно что-то снять и поставить на баланс. Хотя я прекрасно знаю, что это занимает три-четыре недели.

Новые часы поставили в 2016 году в честь Дня города. Механизм заказали в Белоруссии — предыдущий немецкий просто исчез.

— В прессе появилось сообщение, что это все благодаря ростовскому меценату, который пожелал остаться инкогнито. Не собираюсь сверлить дырку в лацкане, но можно было отметить и мои старания, — возмущается Лисицкий.

По его мнению, власти ради восстановления часов «пальцем о палец не ударили». А теперь при личной встрече представители минкульта Ростова и Ростовской области жмут ему руку и благодарят.

— Мне один чиновник подошел сказал: «Спасибо, Владимир Борисович, вы победили». Его фамилию называть не буду, — заговорщицки улыбается Лисицкий.

На этом проблемы с часами на Кировском проспекте не закончились — теперь механизм постоянно ломается:

— Новые часы сделали ужасно и некачественно, стрелки часто останавливались. Я снова стал писать в администрацию — уже целая стопка бумаг накопилась. В итоге, часы отправили на гарантийный ремонт.

Мужчина неоднократно писал обращения в администрацию города

Два месяца назад в Кировском районе отключили электричество, стрелки снова стали. Лисицкий говорит, что тогда ему на помощь пришли журналисты.

— Уж куда они позвонили, я не знаю. Но на следующий день после нашей встречи часы пошли. А теперь там еще бесперебойник установили, чтоб из-за отключений время не сбивалось, — с восторгом делится пенсионер.

Сейчас он следит за тем, чтоб часы не останавливались, чтоб их не ломали вандалы и снова не убрали власти. Владимир забетонировал основание после того, как в Покровском сквере поменяли плитку, время от времени подкрашивает, шпаклюет постамент. Недавно рядом с циферблатами повесил термометр.

Стрелки, партия и хиппи

Часы на пересечении Кировского и Садовой установили еще при Сталине, в 1936 году.

— До революции здесь находился настоящий русский базар. Именно это слово подходит больше всего. И храм. А потом все снесли, и на этом месте комсомольцы-добровольцы создали сквер, поставили памятник Кирову. А из остатков колон храма собрали постамент часов, — рассказывает Владимир Лисицкий.

Чертеж и механизм первого варианта часов придумали братья-часовщики из Германии. Правда, как звали мастеров, Лисицкий не знает. Часы простояли войну, пережили бомбежку. За все четыре года Великой Отечественной на них появилось всего два скола.

Часы пережили даже ВОВ — Встречи часто назначались «на Кировском под часами». Здесь всегда находилось пять-шесть человек, которые кого-то ждут: молодые люди с цветами, студенты с учебниками, гуляющие взрослые люди, — ностальгирует мужчина.

С циферблатом связана молодость Владимира и его поколения. Для них этот постамент — символ «субкультур» советского времени: хиппи, стиляг, рокеров. Лисицкий с упоением говорит о ростовской «золотой молодежи».

— Мы слушали одну музыку всей компанией. Мне было тогда 16-17 лет. Рок-н-ролл начался при нас, тогда же появились «Битлз». А мы сами были и хиппи, и джазменами —настоящие музыканты. Правда, комсомол с этим жестко боролся.

Владимир теперь уже с улыбкой вспоминает отряд Козодаева, который тогда наводил на всех страх:

— Они прям на улице отстригали у парней длинные волосы, разрезали клешеные брюки ножницами. Инициативные комсомольцы им помогали — это поощрялось партией. Мы, битники, конечно протестовали.

Мужчина вспоминает свою молодость, которая была связана с этими часами

Именно у часов в Покровском сквере Владимир со своими друзьями встречался по вечерам. Потом они компанией шли готовить курсовые, пить пиво, гулять на набережной, смотреть фейерверки или отправлялись на Брод.

— Мы привыкли так каждый вечер собираться и идти на Брод-Бродвей. Он находился по левой стороне Большой Садовой от Ворошиловского до Буденновского. Там общались все местные люди культуры, искусства. Сейчас, увы, мы собираемся только в интернете, — вспоминает пенсионер.

Часовщик по велению сердца

Сейчас Владимир живет недалеко от Покровского сквера. Официально он работает мастером участка в одной из ростовских управляющих компаний, а за часами следит по собственной инициативе, неофициально.

— Я слежу за ними почти круглосуточно — каждый день хожу из дома на работу и обратно. Иногда мне звонят и говорят «Володя, к твоим часам подъехала машина, что-то делают». Меня ведь пол города знает, и все беспокоятся, — мужчина слегка улыбается.

Путь Лисицкого из дома на работу лежит через Покровский сквер

Он объясняет, что сейчас часы зависят от электричества. Внутри куба есть и батарейки, и трансформатор:

— Они герметично сделаны, я сам никогда туда не лезу — это лучше доверить специалистам. Управляются из двух коммутаторов. которые находятся рядом.

Сейчас для часов на Кировском наступила белая полоса: они не останавливаются, да и вандалы как-то обходят стороной. Владимир не скрывает радости:

— Бог миловал — не разрисовывают! За все время я всего три какие-то этикетки самоклеющиеся срезал ножом.

Часы пока не становились жертвой вандалов

Дети и внуки Лисицкого знают о своеобразном увлечении дедушки и гордятся, но управляется с часами пенсионер сам. Хотя уверен, что если попросит помощи, то внуки не откажут.