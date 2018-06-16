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«Когда на открытие не взяли»: Стеша Маликова болела за нашу сборную дома
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«Когда на открытие не взяли»: Стеша Маликова болела за нашу сборную дома 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Дмитрий Маликов и его супруга опубликовали радостный снимок с самого ожидаемого события этого года — чемпионата мира по футболу, а вот Стешу с собой не взяли. Девушка довольствовалась успехом российской сборной дома, пока родители ликовали на огромном стадионе.
Стеша как настоящий болельщик подготовилась к просмотру футбола: она нарисовала на щеке российский флаг и пока матч еще не начался, продемонстрировала плоды своего творчества фанатам. «Когда на открытие Чемпионата Мира не взяли, остаётся только флаги на щеках рисовать! Причём, профессиональной гуашью.», — написала она. То, что любящие родители ушли без дочери, возмутило публику, ведь возможность лицезреть такое событие выпадает крайне редко, и лишать этого девушку было очень жестоко. Однако потом стало понятно: Стеша осталась нянчить братика, позволив родителям выбраться из дома.
Поклонники порадовались, что в семействе Маликовых царит такая идиллия и понимание, которого не хватает многим ячейкам общества, и принялись расхваливать Стешу за оптимистический настрой вместо нытья из-за невозможности увидеть заветные голы вживую. Не смогли не отметить и что для девушки такой опыт очень ценен, ведь в будущем она наверняка планирует стать мамой, а навыки самостоятельного воспитания, полученные уже сейчас, очень помогут ей справиться без помощи бабушек и дедушек. «Малыша на вас оставили? Ну ничего! Родителям тоже нужно развеяться» «Какая умничка! Другая бы ногами затопала и истерику устроила. Событие-то все-таки непростое» «Родители молодцы! А ты еще кучу раз успеешь на чемпионаты сходить!» «Они тоже устают и им нужен отдых от малыша, Стеша молодец, что взяла на себя инициативу старшей и заботливой сестры!»
Комментирующие высоко оценили боевой раскрас болельщика, чего не смогли сделать в прошлый раз, когда Стефания ярко накрасила губы и изрядно зашла за контур.
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