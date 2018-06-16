Аллергия на лето. Как возникает и чем можно облегчить сезонное недомогание

Лето — пора, когда наиболее ярко проявляется сезонная аллергия на пыльцу растений, ягоды, фрукты. Какие ещё виды аллергии бывают, как вести себя при появлении симптомов, когда пора идти к врачу? На вопросы читателей ответила заведующая отделением аллергологии Краевой клинической больницы Елена Собко.

Солнце может быть опасным

Все мы ждём лета, радуемся теплу, цветению, фруктам. А у знакомой в тёплое время одни проблемы: из носа течёт, глаза краснеют. Это аллергия на лето? М. Быков, Минусинск

— Симптомы летней аллергии чаще обусловлены повышенной чувствительностью к пыльцевым аллергенам. Появляются они, только если в атмосферном воздухе имеется достаточная концентрация «виновного аллергена». Есть 3 периода: первый — конец апреля — май — связан с пылением деревьев. В нашем регионе это пыльца берёзы, ольхи, орешника. При аллергии к пыльце берёзы может наблюдаться реакция на фундук, яблоки, черешню, вишню, персики, нектарины, сливы, морковь, петрушку, сельдерей, томаты, киви, картофель. При употреблении их в пищу появляется зуд, покалывающая боль слизистой рта, отёк губ и т. д. Симптомы возникают в момент еды и могут проходить в течение нескольких дней.

Второй период — июнь-июль. Вступают в силу луговые травы и злаки. В третий период — последняя неделя июля — август — созревают сорные травы.

Нередко в летнее время возникает аллергический контактный дерматит, которому подвержены садоводы, цветоводы. Это заболевание вызывают ядовитый плющ, примула, хризантема и некоторые другие растения из семейства сложноцветных. Встречается и фотодерматит — реакция на солнечные лучи.

Мой муж — аллергик. Как облегчить его состояние в летний период? В. Капустина, Лесосибирск

— Наиболее частые клинические проявления пыльцевой аллергии — это аллергический риноконъюнктивит. Больному могут помочь несколько правил. Старайтесь больше времени проводить в помещении, особенно рано утром и в сухие жаркие дни. Во время поездки в автомобиле закрывайте окна. Не рекомендуется выезжать за город, лучше отказаться от «сельскохозяйственных» работ. Ежедневно проводите влажную уборку в квартире. Проветривайте помещение после дождя, вечером и когда нет ветра. На открытые окна и двери можно повесить хорошо смоченную марлю, сложенную в несколько слоёв. Можно использовать очистители воздуха с НЕРА-фильтрами. Душ принимайте не реже 2 раз в день. И вымойте волосы, когда пришли с улицы. Можно пользоваться назальными фильтрами. Избегайте приёма фитопрепаратов, косметических средств, в состав которых входит пыльца.

Когда пора к врачу

Замечаю, что летом периодически начинают течь слёзы и выделения из носа, краснеют глаза. Подозреваю аллергию. Но всё время на даче, по врачам ходить некогда. А зимой симптомов нет. Когда лучше обратиться к врачу, чтобы выяснить, на что реакция? К. Алёхина, Богучаны

— Если у человека в один и тот же период времени, летом или весной, хотя бы два года подряд появляются внезапные приступы чихания, водянистые выделения из носа, чешутся глаза или возникает непереносимость определённых пищевых продуктов, ему стоит обратиться к врачу.

Аллергологи никогда не делают пробы и не обследуют пациента летом. Врач может лишь назначить какие-то препараты, чтобы облегчить состояние человека. Обследование проводится только в осеннее-зимний период времени (вне периода пыления). Если в процессе обследования не будут выявлены противопоказания, то возможно проведение аллергеноспецифической иммунотерапии. Суть метода заключается в том, что в организм пациента вводится аллерген с постепенным увеличением дозы, что способствует формированию невосприимчивости в тот период, когда концентрация пыльцы будет высокая.