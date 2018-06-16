О чем рассказывают оконные наличники русских домов: символизм в деревянном зодчестве

В России и сегодня сохранилось много домов, впечатляющих деревянными узорами на оконных наличниках. Это тонкое искусство передавалось от мастера к мастеру, и по сей день редкий дом с резными наличниками оставит кого-то равнодушным. В нашем обзоре интереснейшие образцы деревянного зодчества, рассматривать которые можно бесконечно.

Источник: kulturologia.ru 1. Такими были оконные наличники до 17-го века.

Резные наличники в русских домах всегда были не только эстетическим элементом, но и оберегом, который был призван защищать дом от проникновения в него «тьмы и навьев». Поэтому главным мотивом резьбы было изображение природных сил — «тверди небесной», «хлябей небесных» и Солнца, встречались и реалистичные изображения животных.

2. Сложная резьба на оконных наличниках.

Оформление окна дома — своеобразная картина мира. В верхней части небо, которое в славянских поверьях было двухуровневым: «нижнее небо» называли «небесными хлябями», а верхнее — «небесной твердью». Небесная хлябь — символ плодородия и живительной влаги — изображается как волнистая линия или отчетливые полукружья. Она могла «стекать» по краям окна, изображаясь в виде капелек.

3. Особый стиль.

Нижняя часть деревянного наличника должна была символизировать «твердь земную», а поэтому часто имела изображения вспаханного и засеянного поля (ромбы с точками внутри и двойные перекрещивающиеся полосы). Боковые части наличника называли «полотенцами».

4. Солнышко садится и снова восходит.

5. Наличник как оберег.

Все части наличника соотносятся со сторонами света и с временами года, а при нанесении на них определенных символов важную роль играет местоположение самих символов.

6. Современный стиль.

Так, самым распространенным является размещение на всех частях наличника солярных символов. Как правило, для изображения солнца использовали ромб. Он мог помещаться в любой части наличника, а иногда и сразу и сверху, и справа, и слева, и даже внизу. В такой комбинации символ обозначал смену времен года и дня и ночи. В нижней же части наличника ромб (вытянутый) обозначал поле.

7. Белое и бордо.

8. Почти хохлома.

Солнце изображалось на наличниках и как равносторонний крест, так называемый «глаз с неба» (как правило, в верхней части наличника), и как небольшой полудиск с лучами. Для древних славян солнце ассоциировалось с энергией, мощью, силой, было оберегом против всякой нечисти. Такие изображения отражают и представления славян о мироустройстве — в центре солнце, олицетворяющее высшую силу и дарующее жизнь. Правда, в наличниках советского времени солнце заменил «цветочек» или пятиконечная звезда.

9. …и птицы внизу.

Не менее важны в украшении наличников и громовые знаки, традиционно сопровождающие солнце. Выглядит громовой знак как шести— или восьмиугольная звезда, вписанная в круг. Славяне называли этот символ громовым или Перуновым знаком, громовым колесом или коловратом. Этот знак — символ мужества, доблести и магический знак русского воинства. Иногда он обозначал смену дня и ночи.

10. Утонченная.

11. Современные мотивы.

Встречаются на наличниках и реалистичные изображения птиц (утки и лебеди) и лошадей. В славянской мифологии конь был «носителем» солнечного диска. Поэтому его изображали в верхней части наличника, а птиц, уносивших солнце на закате, — в нижней части.

12. Почти сказочное окошко.

Рассматривая наличники, можно увидеть много интересного, но при этом стоит всегда помнить, что трактовки изображений в разных регионах России могут быть совершенно разными — это связано с историей, последующим перениманием символов и их адаптацией к собственной культуре разными народами.

13. Такие разные русские наличники.