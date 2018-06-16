Какую обувь выбрать для фитнеса?

Базовые правила выбора спортивной обуви

Как правильно выбрать пару фитнес кроссовок для занятий стоит знать перед походом в магазин. Выбирайте компанию, специализирующуюся на производстве спортивного инвентаря и товаров для тренировок, опираясь на следующие критерии:

Подошва. Остановить выбор следует на нескользящей паре, позволяющей ступать мягко, пружинисто. Подошва нынешних моделей часто выполнена из вспененного материала, с функцией амортизации.

Высота подошвы. На прилавках магазинов представлены модели с плоской и возвышенной рельефной платформой. Выбирая фитнес в зале, лучше купить кеды с плоской подошвой, так повысится устойчивость, суставная нагрузка уменьшится.

Высота голенища. Высокое голенище у спортивных моделей, на первый взгляд, не подходит для тренировки. Но такие кроссовки обеспечат надежную защиту голеностопного сустава от вывихов и растяжений.

Способ фиксации.

Кеды с липучками или резинками выглядят удобно и современно, но шнуровка надежнее при занятиях фитнесом.

Хорошо закрепленная обувь позволит забыть о дискомфорте и полностью отдаться тренировочному процессу.

Отсюда вывод: амортизация, легкость, устойчивость — базовые показатели удобного снаряжения.

Разная обувь для разных спортивных направлений

Критерии выбора спортивного снаряжения диктуют не только личные предпочтения занимающегося. Отталкиваясь от особенностей, структурных характеристик кроссовок можно повысить эффективность тренировок, их результативность и качество.

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Активные виды тренинга (аэробика, шейпинг и т.д) требуют наличия высокой обуви, которая предотвратит повреждения суставов во время тренинга. Для бега подойдет пара с амортизирующей подошвой, и дышащей поверхностью. А если ваше любимое направление йога, то здесь можно заниматься босиком, взять на тренировку носки или чешки. Комфорт от занятий — важнейший критерий. Внешний вид пары кроссовок — это второстепенный показатель.

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