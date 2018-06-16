Ещё
Челябинску предложили завести фирменный стиль
Далее:
Читайте также:
Ещё

Челябинску предложили завести фирменный стиль 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
У Челябинска может появиться свой собственный неповторимый фирменный стиль, который будет отличать его от других городов.
Инициаторами идеи выступили участники интернет-сообщества «Городской урбанист». Они решили собрать проектную команду, в которую может войти любой неравнодушный челябинец. Участники команды планируют создать официальный логотип Челябинска, набор пиктограмм-иконок для уличных столбов, указателей, вывесок и т.д., фирменный шрифт, паттерны — повторяющиеся элементы городской среды, а также стилевое решение для объявлений и плакатов.
Лидер сообщества Лев Владов подчеркнул, что проект носит бесплатный характер, и его разработчики хотят подарить готовые решения городской администрации. Однако он не уверен, что его идея найдет отклик у чиновников из мэрии. Между ними и «урбанистами» давно идёт противостояние: участники сообщества неустанно критикуют действия администрации по городскому строительству и благоустройству, предлагая собственные решения. Однако чиновники их демонстративно игнорируют, предпочитая идти собственным курсом.
Для участия в проекте разработки фирменного стиля необходимо прислать заявку на электронный адрес chelurban74@gmail.com.
АиФ: последние новости
Вероятность образования смога сохранится в Челябинске до вечера 12 июня Зоопарк просит челябинцев придумать имя новорождённому ослёнку Известный фотограф выложил в соцсети фото полностью обнажённой Ирины Шейк
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными3
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл17
Муж-изменник застрял в любовнице и попался жене75
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место71
Пуговка показала «беременный» живот17
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение