Челябинску предложили завести фирменный стиль

У Челябинска может появиться свой собственный неповторимый фирменный стиль, который будет отличать его от других городов.

Инициаторами идеи выступили участники интернет-сообщества «Городской урбанист». Они решили собрать проектную команду, в которую может войти любой неравнодушный челябинец. Участники команды планируют создать официальный логотип Челябинска, набор пиктограмм-иконок для уличных столбов, указателей, вывесок и т.д., фирменный шрифт, паттерны — повторяющиеся элементы городской среды, а также стилевое решение для объявлений и плакатов.

Лидер сообщества Лев Владов подчеркнул, что проект носит бесплатный характер, и его разработчики хотят подарить готовые решения городской администрации. Однако он не уверен, что его идея найдет отклик у чиновников из мэрии. Между ними и «урбанистами» давно идёт противостояние: участники сообщества неустанно критикуют действия администрации по городскому строительству и благоустройству, предлагая собственные решения. Однако чиновники их демонстративно игнорируют, предпочитая идти собственным курсом.

Для участия в проекте разработки фирменного стиля необходимо прислать заявку на электронный адрес chelurban74@gmail.com.