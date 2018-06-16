Одинокие мужчины и их котики

«Привет! Давай познакомимся? — Нет! — Кошатницы ответ». Все вы, наверное, слышали многочисленные шутки про «сильных, независимых женщин», чья независимость меряется по шкале от одного до сорока котиков. В некоторых случаях число пушистых няшечек в квартире зашкаливает, тогда даму можно переименовать в «безумную кошатницу». Но это все не более чем стереотипы, ведь кошки настолько прекрасны, что любят их вне зависимости от пола. По секрету признаемся вам, что люди были созданы для того, чтобы котам было где жить.

Чтобы разрушить все стереотипы о кошатниках, нью-йоркский фотограф Дэвид Уильямс начал свой проект «Мужчины и коты» (Men & Cats), делая портреты своих знакомых, которые делят свое жилище с усатыми-полосатыми. Итак, в нашем выпуске — преданные кошатники из Большого Яблока, в большинстве своем бородатые и брутальные, которые все же души не чают в своих любимых котиках.

Источник: davidswilliamsphotography.com Фотограф Дэвид Уильямс (David Williams) решил развенчать распространенный стереотип образа «женщина + кошка» и «мужчина + собака». «Я хотел показать, что вне зависимости от пола многие люди наслаждаются компанией котов, их любовью и лаской», — рассказывает Дэвид. В то же время опытный женский взгляд может отметить, что у всех героев серии Men & Cats отсутствует кольцо на безымянном пальце. Значит ли это, что вся любовь этих мужчин направлена на котов, пока суженая еще не нашлась, или коты и правда сами собой притягиваются к одиноким людям? Сам Дэвид Уильямс не скрывает, что у него дома живет очаровательная черно-белая кошка, однако подчеркивает, что девушке тоже нашлось место в его сердце.

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