«Одна грудь съехала вниз»: Викторию Боню обвиняют в злоупотреблении пластической хирургией

Интернет-пользователи обсуждают фигуру экс-участницы «Дома-2».

Некоторое время назад поклонники Виктории Бони обратили внимание на ее изменившийся бюст. Наряды, которые выбрала модель для выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля, только подчеркнули ее неестественно округлую и ассиметричную грудь.

Новое фото, которое Виктория опубликовала в своем Instagram, снова затронуло щекотливую тему маммопластики. Боня позирует на снимке в черных спортивных брюках и бежевом топе, сильно подчеркнувшим неидеальную грудь.

«Грудь странно разбежалась в разные стороны», «Плохая работа пластического хирурга», «Силиконовая долина 2.0», «А кстати, раньше ж и вправду не было у тебя груди, 0 размер», «Все таки Вика, зачем обманываешь нас, что все свое естественное у тебя. Подписчики не дураки же. Грудь так никогда не накачается! И многие помнят тебя ту, прежнюю. С теми пропорциями твоими. Грудь и попа точно не твои. Ну если сделала, то признай просто. Свои губы на старых фото чуть потоньше. Губы чуток тоже подкачала», «Одна грудь сьехала чуть вниз.))) Вот и силикон. Грудь не накачается так никогда! Знаю и говорю как инструктор. Ну и попа тоже, видно, что не своя. Не накачала, а вшила туда что то», «Виктория зачем тебе больше грудь?! И так хорошо было!», «Некрасивая грудь», — набросились на Викторию фолловеры.

Напомним, недавно стало известно имя нового возлюбленного Виктории Бони. Им стал французский миллиардер Пьер Андюран . 38-летняя модель воспитывает дочь от предыдущих отношений с Алексом Смерфитом, а поклонники надеются, что в скором будущем Виктория станет мамой во второй раз.

Фото: Frederick Injimbert, Luo Huanhuan, Kika Press, Timm/face to face, Ik Aldama, Wenzel/face to face, Anatoly Lomohov, Lavinia Fontana, Philippe Farjon, AAPimages /Maria Laura Antonelli/Globallookpress, instagram