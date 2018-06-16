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В Ростове-на-Дону благоустроили Богатяновский источник
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В Ростове-на-Дону благоустроили Богатяновский источник 

Деловое сообщество 1 час назад
Чашу родника выполнили из гранита, им же выложили лучи, расходящиеся от источника. Площадка была выложена брусчаткой. Кроме того, городские власти обновили подпорные стенки.
По задумке, возле источника ко Дню Города установят памятник Петру Первому, который выполнит Сергей Олешня. Скульптор представит нам российского императора в традиционном русском кафтане, стоящим на камнях — неизменных спутниках Дона, с руком, протянутой к источнику.
Стоит отметить, что фигура Петра Первого выбрана не случайно. Так, по легенде, ещё в конце 17 века он попробовал воду из этого источника и воскликнул: «Богатый колодезь». После в этом месте и образовалось поселение, а затем неподалёку была построена Темерницкая таможня.
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