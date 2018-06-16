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В Ижевске ищут 13-летнего мальчика
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В Ижевске ищут 13-летнего мальчика 

Izhlife 1 час назад
Фото: Izhlife
В Ижевске ищут 13-летнего Максима Кобка. Еще 15 июня, около 11 часов утра, он ушел из дома по улице Майской на прогулку и до сих пор не вернулся.
По данным ПСО Регион 18, мальчик был одет в черную ветровку с яркими полосками салатового цвета на рукавах и воротнике (видно на фото) и в синие джинсы с потертостями. На ногах черные кроссовки с белыми полосками. Рост ребенка около 140 см, телосложение худощавое, смуглая кожа.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении ребенка — звоните на горячую линию ПСО Регион 18 по телефону горячей линии 8 951-195-29-71, или в полицию по телефону 02 (102 для мобильных).
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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