Они в зеркало смотрелись? Звезды, которые выбрали очень странную одежду 

Деми Ловато: руки-ножницы
Кто-нибудь может объяснить певице Деми Ловато, что «обрезать джинсы» означает вовсе не то, что она сделала?
Дженнифер Лопес: москитная сетка
Стилисты Джей Ло перегрелись и разрешили ей нацепить москитную сетку: потому и не кусают!
Грета Гервиг: хуторянка
Мы готовы простить прекрасной Грете Гервиг этот наряд только в том случае, если он трансформируется в скатерть-самобранку. Нет? Очень жаль.
Ванесса Хадженс: чудо в перьях
Нерешительная Ванесса Хадженс так и не определилась, что ей надеть — мини или макси, в итоге получилось ни то ни се.
Ким Кардашьян: 80 ден Ким не хотела выходить на люди в неглиже и потому нацепила лосины и куртку поверх белья. Обяснить каким-то другим образом этот «выход в свет» нам не удалось.
Пэрис Джексон: босячка
Пэрис Джексон вообще-то была на пляже, но потом вдруг вспомнила, что ее позвали на светское мероприятие. Шлёпки, наверное, так и остались лежать в кустах.
Рианна: два кусочека колбаски
Рианна хотела быть нежным суфле, а получилась колбаса докторская — босоножки подвели.
Дрю Бэрримор: плащ-палатка
Дрю решила не заморачиваться с нарядом и завернулась в пляжное покрывало. Интересно, корзинка с фруктами спрятана где-то под складками?
Хелси: натуральная брюнетка
Хелси надела сияющий пиджак поверх бикини — вдруг сойдет за коктейльный наряд? Девушка не в курсе, что сияющий пиджак на ковровой дорожке спасает только одну звезду — Николая Баскова.
Белла Хадид: подружка рыбака
Белла Хадид закрыла тему колготок в сетку. Навсегда.
Леди Гага: госпожа
Леди Гага увлеклась БДСМ. Думаем, что в первую очередь ей стоит наказать своих плохих, очень плохих стилистов.
Звезды удивляли нас не раз — вот их худшие образы:
Смузи, невидимка и продавщица ларька
Снегурочка, уборщица и потрепанная ворона
Девочка-переросток, женщина-попугай и уставшая домохозяйка