Они в зеркало смотрелись? Звезды, которые выбрали очень странную одежду

Деми Ловато: руки-ножницы

Кто-нибудь может объяснить певице Деми Ловато, что «обрезать джинсы» означает вовсе не то, что она сделала?

Стилисты Джей Ло перегрелись и разрешили ей нацепить москитную сетку: потому и не кусают!

Мы готовы простить прекрасной Грете Гервиг этот наряд только в том случае, если он трансформируется в скатерть-самобранку. Нет? Очень жаль.

Нерешительная Ванесса Хадженс так и не определилась, что ей надеть — мини или макси, в итоге получилось ни то ни се.

Ким Кардашьян : 80 ден Ким не хотела выходить на люди в неглиже и потому нацепила лосины и куртку поверх белья. Обяснить каким-то другим образом этот «выход в свет» нам не удалось.

Пэрис Джексон вообще-то была на пляже, но потом вдруг вспомнила, что ее позвали на светское мероприятие. Шлёпки, наверное, так и остались лежать в кустах.

Рианна : два кусочека колбаски

Рианна хотела быть нежным суфле, а получилась колбаса докторская — босоножки подвели.

Дрю решила не заморачиваться с нарядом и завернулась в пляжное покрывало. Интересно, корзинка с фруктами спрятана где-то под складками?

Хелси: натуральная брюнетка

Хелси надела сияющий пиджак поверх бикини — вдруг сойдет за коктейльный наряд? Девушка не в курсе, что сияющий пиджак на ковровой дорожке спасает только одну звезду — Николая Баскова

Белла Хадид закрыла тему колготок в сетку. Навсегда.

Леди Гага: госпожа

Леди Гага увлеклась БДСМ. Думаем, что в первую очередь ей стоит наказать своих плохих, очень плохих стилистов.

Звезды удивляли нас не раз — вот их худшие образы:

Смузи, невидимка и продавщица ларька

Снегурочка, уборщица и потрепанная ворона

Девочка-переросток, женщина-попугай и уставшая домохозяйка