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Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы
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Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Некоторым из вас, возможно, знакомо имя Питера Адамс-Шона (Peter Adams-Shawn), чьи свадебные фото, сделанные в отражении зрачков, были очень популярной темой в прошлом году. Теперь Питер придумал фотографировать отражение в обручальных кольцах, хотя он признается, что это гораздо сложнее. Его эксперимент с подобными кадрами, который называется Ringscape, продолжается с 2012 года.
«За последние несколько месяцев проект значительно продвинулся, и снимки стали получаться более интересными и сложными», — рассказал фотограф.
Чем еще нас удивит Питер? По слухам, он планирует фотографировать отражения в мыльных пузырях, и если это окажется правдой — будьте уверены, мы обязательно об этом расскажем.
Источник: boredpanda.com
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