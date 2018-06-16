Фотограф нашел уникальный способ снимать свадьбы

Некоторым из вас, возможно, знакомо имя Питера Адамс-Шона (Peter Adams-Shawn), чьи свадебные фото, сделанные в отражении зрачков, были очень популярной темой в прошлом году. Теперь Питер придумал фотографировать отражение в обручальных кольцах, хотя он признается, что это гораздо сложнее. Его эксперимент с подобными кадрами, который называется Ringscape, продолжается с 2012 года.

«За последние несколько месяцев проект значительно продвинулся, и снимки стали получаться более интересными и сложными», — рассказал фотограф.

Чем еще нас удивит Питер? По слухам, он планирует фотографировать отражения в мыльных пузырях, и если это окажется правдой — будьте уверены, мы обязательно об этом расскажем.

Источник: boredpanda.com