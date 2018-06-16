Располневшей Кристине Агилере стали малы даже сапоги

Певице с ее новыми формами все труднее подбирать себе одежду.

Поклонники звезды едва сдерживают слезы, глядя на ее свежие снимки. От той хрупкой девочки из дебютного клипа на песню «Genie in a Bottle» не осталось и следа.

На днях певицу заметили на улицах Нью-Йорка, Кристина спешила на студию и, видимо, надеялась проскользнуть туда незамеченной, но папарацци ее подловили и быстро распространили снимки в сети. Разочарованию фанатов не было предела. На свежих фото их любимая исполнительница выглядела еще полнее, чем ранее.

Причем если на недавней музыкальной премии Billboard Music Awards звезде удалось красиво преподнести себя благодаря платью в пол необычного кроя, открытым плечам и высокой прическе, то будничная одежда Кристины подчеркнула все недостатки ее фигуры.

Объемный короткий балахон с высоким горлом буквально съел шею исполнительницы и нарушил все пропорции тела. Агилера стала похожа на тумбочку без талии. Также поклонники отметили, что облегающие ботфорты на платформе не добавили стройности и изящности ее ногам. Судя по количеству складок, они даже маловаты певице и натянула она их с трудом.

Обратили внимание фанаты и на макияж, точнее, на слишком рыжий тон, который плохо сочетался с желтоватыми волосами и старил звезду. Разве что забавные косички напоминали о том, что эта женщина действительно Кристина Агилера. Правда, и их многие сочли неуместными. Подобная прическа была к лицу хрупкой юной певице, сейчас же это выглядит смешно.

Впрочем, фанаты не теряют надежды. Поп-икону Бритни Спирс когда-то тоже портил лишний вес, но она нашла в себе силы вернуться к тренировкам и снова стала красавицей.

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