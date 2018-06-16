За что ненцев называли самоедами

На крайнем севере России, на стыке тундры и сурового Северного Ледовитого океана, испокон веков живут ненцы. Сами себя представители самого многочисленного из малочисленных народов Севера именуют «хасова», что значит человек, а в русской этнографической литературе встречается другое название — «самоеды».

С церковно-славянского языка это переводится как «людоеды».

Добровольное людоедство

Такого шокирующего этнонима ненцы удостоились после того, как антропологи познакомились с жестокими порядками, царившими в их обществе. Согласно записям учёных, сделанных из уст самих самоедов у них с древности существовал обычай людоедства, однако он носил добровольный характер.

Согласно преданиям почувствовавший упадок сил мужчина-ненец, понимая, что больше не может ходить на охоту и приносить пользу коллективу и семье, наказывал убить его и съесть ради счастливой жизни потомков.

Ослушаться старшего дети не могли, и в присутствии шамана совершался страшный ритуал отцеубийства, после которого все члены рода с трепетом и благоговением ели тело предка.

Сырое мясо

По сравнению с людоедством, пристрастие ненцев к поеданию сырого мяса и рыбы не кажется столь ужасающим, но, тем не менее, это нетипичный способ употребления пищи.

В календарный период с мая до середины августа, когда в местах обитания ненцев суровая зима сменяется относительно мягким межсезоньем, наступает пора забивания выращенных для нужд пропитания оленей.

В это же время ненцы, от мала до велика, могут полакомиться излюбленным национальным блюдом — сырой олениной. Убитый умелым ударом ножа в сердце олень выставляется на импровизированный стол, и каждый участник трапезы отрезает себе кусок мяса, макает его в тёплую кровь и с аппетитом лакомится любимым кушаньем.

Помимо мяса сохатого ненцы с удовольствием едят его сырую печень и почки, костный мозг и дыхательное горло, нижнюю губу и язык, сычуг и сердце, которые считаются деликатесами и при наличии в общине гостя эти части хлебосольно преподносятся ему.

Особым угощеньем являются оладьи, замешанные на оленьей крови, которую ненцы активно используют в свежем и замороженном виде.

Кстати, любовь ненцев к сырому окровавленному мясу объясняется не только культурными традициями, но и элементарной потребностью организма в питательных веществах и витаминах С и В2, в большом количестве содержащихся в оленине.

Это лакомство позволяет северянам не болеть цингой и заряжает организм энергией, необходимой, чтобы выжить в крайне сложных природных условиях.

Зимой место парного мяса занимает замороженная оленина, которая подаётся к столу в виде тонко нарезанных стружек, известных под названием строганина. Аналогично именуется блюдо из сильно замороженной рыбы, которое ненцы готовят по праздникам. В будни строганине они предпочитают «колотушку» — экстремально заледенелую рыбу, которая при ударе о твердый предмет разбивается на съедобные осколки.

Кроме того, ненцы едят вымоченное в воде мясо нерпы и медвежатину, но не употребляют в пищу чаек, считающихся у них священными птицами, и не питаются грибами, поскольку они служат пропитанием для оленей.

Оленьи рога

В рационе ненцев присутствует еще один эпатажный деликатес — молодые покрытые мехом оленьи рога. Ещё не ороговевшие, наполненные кровеносными сосудами хрящи, называемые пантами, опаливают над огнем, очищают и съедают.

Кроме того, панты идут на изготовление лечебных снадобий, которые помогают бороться с упадком сил.

Птичьи клювы-игрушки

Сброшенные оленями рога и клювы убитых птиц являются единственными игрушками ненецких малышей, даже и не подозревающих о существовании плюшевых мишек, роботов — трансформеров и всевозможных барби.

С самого раннего возраста приобщаемые к традиционному образу жизни ненецкие мальчишки носятся с оленьими рогами, изображая гонки, а к 7 годам уже умеют подготавливать упряжь, ездить на нартах и ловить арканом смирных сохатых.

Девочки в этом возрасте допускаются к исключительно женским делам, то есть разведению огня, заготовке воды и хвороста, а также к шитью. В перерывах между работой они играют с традиционной ненецкой куклой «нухуко», голова которой сделана из клюва гуся или утки, а туловище представляет собой лоскуты цветного сукна.

Для того чтобы можно было создать кукольную семью девчатам дарят «нухуко» обеих полов: игрушка с клювом гуся изображает мужчину, а утки — женщину.

Женщина — строитель

Кочующие с места на место ненцы живут в переносных жилищах — чумах, «строительство» которых входит в список привычных обязанностей местных женщин. Приученные с детства к тяжёлым работам ненки буквально за час могут возвести «стены» нового дома, состоящего из наклонных шестов, обтягиваемых шкурами оленей.

В основе любого чума лежит очажный круг, после поднятия которого на земле остаются его очертания, считающиеся входом в подземный мир, и каждая женщина-строитель знает, что ни при каких условиях второй раз ставить там чум нельзя.

Зачастую чум достается женщине в качестве приданого, и является эквивалентом зажиточности семьи, где выросла невеста. Несмотря на то, что по факту именно девушка считается хозяйкой чума, внутри него есть особая зона «си», куда вход ей воспрещен.

Всё дело в том, что там хранится священный ларец с амулетами покровителей рода, семейные реликвии, оружие и сбережения, прикасаться к которым может только мужчина.

Специально для женщины предусмотрено место «не», где она может предаваться нехитрым, но очень трудоёмким домашним делам, главным из которых является розжиг и поддержание очага. Поскольку мужчинам нельзя прикасаться к очажному шесту и крюку, чумохозяйка считается повелительницей огня, умеющей разговаривать с пламенем и делать пророчества по треску дров и цвету дыма.

Жертвоприношения язычников

Верящие в одушевленность всей природы традиционные ненцы задабривают силы природы жертвоприношениями: добрым духам отдается мясо белого оленя, злым — содержание его желудка или убитую собаку, а водным божествам достается упавший при рыбалке соплеменник, спасать которого запрещено. Однако если боги не исполняют просьб ненцев, они карают духов, переставая давать им пищу.

Суеверия

Согласно ненецким суевериям, детям ни в коем случае нельзя рыть землю, играть с водой и огнём, а мужчинам — заходить в чум в верхней одежде. Кроме того в ненецкой культуре запрещается петь за столом, доедать еду за стариками, помогать хозяйке убирать посуду и оставлять неперевернутыми пустые чашки.

День рождения ненцы празднуют только один раз, получая в подарок оленя, среди которых особо почитается тот, что белой масти: его не впрягают в нарты, а украшают лентами и защитными оберегами.

Загробная жизнь

Согласно ненецким поверьям, загробная жизнь является зеркальным отражением реальности, в которой усопший живет столько же лет, сколько до смерти. А поскольку в зазеркалье все наоборот, то в гроб с покойником кладут сломанное оружие, порванные вещи и перевернутые нарты, чтобы в новой жизни они приняли полезный вид.