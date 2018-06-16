Клумбы и цветники своими руками

Многие владельцы частных домов заинтересованы в облагораживании своей территории. Для этого можно создавать своими руками оригинальными клумбы и цветники из подручных материалов. Фото готовых цветников и клумб может по-настоящему вдохновлять даже новичков, которые прежде не могли представить, как создавать облагороженную красивую территорию.

Шины для создания клумб и цветников

Шины и автомобильные покрышки представляют собой практически готовые цветники. Иногда достаточно взять шину, покрасить ее в привлекательный цвет и установить на ровном месте. Затем нужно положить плодородную почву и посадить выбранные декоративные растения.

При желании из автомобильных шин можно фигурно вырезать верх, придавая оригинальную форму. При таком мероприятии очень важно позаботиться о своей безопасности, ведь вырезать шины нужно с максимально возможной осторожностью.

yandex_ad_1 В действительности шины позволяют создавать разнообразные цветочные клумбы:

подвесные конструкции для ампельных растений;

установка друг на друге для вертикального озеленения;

стилизация под разные фигуры.

Самое важное — это понять, как нужно создать привлекательную цветочную клумбу из обычной автомобильной шины. Желательно использовать изношенные автомобильные шины. В идеальном случае должна использоваться летняя резина. Для реализации творческой идеи нужно воспользоваться эскизами, которые помогут вырезать из покрышек все ненужные детали.

Рекомендуется резать специальным сапожным ножом, так как резка потребует максимальных стараний при одновременном соблюдении безопасности.

При желании можно создать клумбу из шин даже больших размеров. В этом случае шины нужно покрасить в яркие краски, что считается одним из самых простых вариантов. Также можно обмотать шины веревкой, подчеркивая неординарность цветника. Фото подобных клумб и цветников, созданных своими руками из подручных автомобильных шин, являющихся достойными материалами для преображения участка, вдохновят даже новичков.

Создание цветника с помощью старого велосипеда

Для реализации оригинальной идеи можно воспользоваться даже старым велосипедом, который нужно обновить подходящей краской. Впоследствии на сидение, багажник, раму и педали транспортного средства нужно разместить небольшие ящички, наполненные почвой, где и будут расти декоративные растения. Для того чтобы такая идея успешно реализовалась, очень важно надежно закрепить велосипед и предотвратить даже малейший риск падения транспортного средства.

Для надежного размещения велосипеда рекомендуется воспользоваться металлическим штырем, который будет плотно углублен в почву. Затем велосипед привязывают или приваривают к штырю. Даже для такой конструкции потребуется минимум места, но при этом мобильный цветник будет выглядеть привлекательно.

Садовая тачка с клумбой

Тачка, которая прежде использовалась в садоводческих работах, также идеально подойдет для создания цветника. Старую металлическую конструкцию нужно тщательно заштукатурить и покрасить подходящей краской.

На самом деле садовая тачка, созданная из дерева, будет изначально выглядеть красиво, но желательно покрасить ее в подходящий цвет. Для того чтобы садовая тачка надежно располагалась на земле, рекомендуется ее элементы частично врыть в почву.

Создание цветника из бутылок

Бутылки можно успешно использовать для создания декоративных клумб и цветников. Для реализации идеи потребуются пластиковые бутылки и обычный садовый инвентарь. Также можно воспользоваться землей и песком. Важно позаботиться о том, чтобы пластиковые бутылки представляли собой достойное ограждение цветника или клумбы.

Пластиковые бутылки нужно вымыть и высушить, очистить от этикеток. Затем нужно разметить территорию цветника и вкапывать по его периметру пластиковые бутылки, располагая их донышком вверх.

Желательно предотвратить появление даже малейших зазоров, причем емкости лучше всего разместить на одну глубину, чтобы ограждение выглядело аккуратным. По такой схеме можно создать привлекательный цветник из пластиковых и даже стеклянных бутылок.

include_poll913

yandex_ad_2 Особенности создания вертикальных клумб и цветников

Вертикальные клумбы можно создавать, если на частной территории недостаточно места. Фото вертикальных клумб и цветников, созданных своими руками из подручных материалов, доказывают, что реализация таких интересных идей заслуживает особенного внимания, ведь такое направление соответствует актуальным трендам.

Изначально нужно выбрать подходящий вариант вертикального цветника и определится, как и где его лучше всего разместить. Вне зависимости от того, как будет располагаться цветник, его исполнение окажется оригинальным.

Настенный цветник можно очень легко и быстро создать. Однако для него потребуется несколько емкостей, которые должны быть надежно прикреплены к стене с помощью держателей или дюбелей. После этого в емкости можно вкапать почву и посадить цветы.

Еще один интересный вариант — это цветочный стеллаж. Однако для него желательно использовать несколько емкостей для декоративных растений, расположенных по рядам.

Особенности создания цветников из шлакоблоков

Шлакоблок может изначально показаться обычным строительным материалом. На самом деле он идеально подойдет для создания цветочной клумбы. Использование шлакоблоков отличается простотой даже для новичков.

Итак, предполагается использование каменных блоков прямоугольной формы, которые желательно выкладывать в произвольном порядке рядом с забором или подпорной стенкой. Шлакоблоки следует выкладывать пустотами вверх, которые будут заполняться почвой. В дальнейшем можно посадить цветы в специально созданные емкости шлакоблоков.

Шлакоблоки идеально подойдут для создания многоярусных вертикальных цветников. При этом ползучие растения и фактурные суккуленты подчеркнут красоту оригинального цветника.

Цветники на основе шлакоблоков идеально смотрятся рядом с зеленой лужайкой и проходами частной территории.

Создание цветников с игрой тени

Цветочные клумбы также можно создать с помощью плетень на основе веточек растений и гибких побегов. В этом случае нужно постараться при обрезке декоративных растений. Ориентируясь на особенности деревенского стиля, можно успешно поиграть с цветами и тенью, красками и ароматами.

Пень — идеальный цветник

Для создания цветника подойдет даже старый пень. Нужно посадить цветы рядом с пнем и даже внутрь него. В результате пень послужит основой для цветущей природы.

Особенности создания цветочной клумбы из бетона

Во многих ситуациях клумбы и цветники создаются своими руками из простых подручных материалов. Фото таких цветников позволит понять, как можно создать оригинальную бетонную клумбу. Цветник изначально будет выглядеть лаконично, но впоследствии цветущие растения преобразят его.

Основные преимущества бетонных клумб:

бетон представляет собой долговечный материал, который проявляет устойчивость перед осадками;

эстетичный вид бетона сохраняется долго;

бетонная клумба будет защищена от любых третьих лиц.

Бетонный цветник, который можно дополнительно окрасить фасадной краской или выложить мозаикой, будет интересно смотреться, если удастся выбрать подходящие цветы и посадить их. По этой причине очень важно правильно выбрать декоративные растения.

Особенности создания цветочной клумбы из камней

Камни идеально подойдут для создания цветника. Однако нужно правильно создать клумбу:

Изначально нужно сделать фундамент оптимальной глубины.

Для укладки камней рекомендуется использовать цементный раствор, который поможет заполнить все имеющиеся зазоры.

В ограждении желательно сделать небольшие отверстия, которые поспособствуют правильному дренажу для развития декоративных растений.

После того как цемент застынет, между камнями нужно нанести герметик и предотвратить появление трещин. При этом камни можно закреплять только с внутренней стороны, так как внешняя сторона должна выглядеть аккуратно и презентабельно.

Также можно оградить клумбу декоративными камнями. Рекомендуется воспользоваться галькой, доломитом, сланцем, базальтом, мраморной крошкой и туфом.

По такой схеме можно создать красивую клумбу из натуральных камней, которые будут подчеркивать красоту цветов.

Создавая своими руками клумбы и цветники из подручных материалов, можно посмотреть фото готовых цветочных клумб и вдохновиться на реализацию необычной идеи.