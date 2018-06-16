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Франческо Лентини: как жилось человеку с тремя ногами
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Франческо Лентини: как жилось человеку с тремя ногами 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Франческо Лентини с рождения выглядел так, что самые близкие люди отказались от него. Тем не менее уродство не сделало его злым и замкнутым: напротив, этот человек был очень жизнелюбив, научился вести полноценную жизнь и смог добиться успеха. Сегодня имя Лентини знает весь мир.
Ребенок, который никому не был нужен
Франческо родился 18 мая 1889 года на Сицилии. Геральдической эмблемой этого острова с XIII века является трискелион — изображение трех бегущих ног, выходящих из одной точки. По иронии судьбы мальчик появился на свет с тремя нижними конечностями. Причем все они были разной длины.
Кроме того, у него имелись четыре ступни, одна из которых располагалась у колена одной ноги и не до конца сформировалась. Всего на ногах у ребенка было шестнадцать пальцев. Но что самое удивительное, у него было два мужских половых органа.
Понятно, что родители ужаснулись, увидев новорожденного малыша. Тем более что в конце XIX столетия еще были живы суеверия, согласно которым уродливый ребенок считался порождением дьявола. Позднее врачи выяснили, что в материнской утробе соединились два зародыша: лишние части тела Франческо на самом деле должны были принадлежать так и не родившемуся его близнецу. Операцию делать было нельзя: мальчик мог остаться парализованным на всю жизнь или даже умереть.
В семье Франческо был пятым по счету ребенком (всего у четы Лентини родилось 12 детей). Воспитывать сына-уродца супруги не захотели. Сначала мальчика взяла на свое попечение родная тетка, но и она не смогла спокойно смотреть на калеку, в итоге Франческо очутился в приюте для детей-инвалидов.
«Жизнь прекрасна!»
Видя вокруг себя слепых, безруких, безногих и парализованных сверстников, Франческо осознавал, как ему повезло: ведь природа дала ему даже несколько больше, чем обычному человеку! «С тех пор я больше никогда не жаловался, — вспоминал он. — Я считал жизнь прекрасной и наслаждался ею».
Мальчик старался развивать свое тело. Он научился бегать, прыгать, кататься на велосипеде и на коньках, даже играть в футбол.
В 8 лет Франческо вместе с группой других сицилийских эмигрантов переехал в США. Достигнув зрелости, юноша решил, что наилучшая профессия для него — это цирковой артист.
Король цирка
Франческо охотно приняли в цирковую труппу братьев Ринглинг. Затем он выступал в самых знаменитых цирках того времени: «Барнум и Бейли», «Кони-Айленд», «Шоу Буффало Билла». Он сменил имя на англоязычное Фрэнк, и к 30 годам получил американское гражданство.
Выступления Фрэнка Лентини пользовались бешеной популярностью. В его программе был номер, когда он шел по арене на двух ногах, а третьей бил по футбольному мячу.
Он развлекал публику не только своим необычным внешним видом и трюками, но и остроумными шутками. Так, если его спрашивали, сколько ботинок он себе покупает, артист отвечал: «Беру две пары, а четвертый башмак отдаю одноногому приятелю». [С-BLOCK]
Лентини ценила не только публика, он пользовался огромным уважением со стороны коллег-циркачей, называвших его не иначе как «королем».
Физические изъяны не помешали Фрэнку вести обычный и даже активный образ жизни. Он ездил верхом на лошади, водил автомобиль. А лишняя конечность давала ему иногда и преимущество: так, Лентини нередко использовал ее вместо табурета.
Помимо этого, Фрэнк Лентини вступил в брак с красавицей Терезой Мюррей и стал отцом четверых совершенно здоровых детей. Артист был очень знаменит и продолжал гастролировать до преклонного возраста. Он скончался в 1966 году в Джексонвилле, штат Флорида, в славе и почете, окруженный близкими людьми.
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