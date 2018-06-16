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Искали 4 дня: житель Карабаша ушел в лес и не вернулся
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Искали 4 дня: житель Карабаша ушел в лес и не вернулся 

Уральский меридиан 35 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Мужчина, житель Карабаша, очевидно решил сделать несколько снимков красивых пейзажей в лесу, так как уходя он взял с собой только лишь фотоаппарат. Увлеченный фотографией мужчина заблудился, а родственники забили тревогу спустя два дня.
Волонтеры из отряда «Легион Спас» организовали поиски пропавшего фотоохотника, но все было безуспешно. Спустя четыре дня, мужчина объявился, он сам вышел из леса в районе города Миасс. Как оказалось, он сбился с пути и блуждал все это время по мало знакомой местности. О состоянии здоровья мужчины не сообщается.
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