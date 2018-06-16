«Постарел»: Возлюбленный Бабкиной выглядит ровесником певицы

Народная артистка Надежда Бабкина в довольно неплохой форме в свои 68 лет. Надежда Георгиевна следит за внешним видом, регулярно посещает салоны красоты, придерживается здорового рациона питания. Казалось бы, молодой партнер в лице Евгения Гора может быть дополнительной мотивацией. Вот только сейчас Евгений выглядит ровесницей артистки.

На днях Бабкина опубликовала совместный снимок с 38-летним Евгением в Insta. «Фестиваль-марафон „Песни России“ продолжается. Сегодня — Сургут. Это было круто! Завтра — Когалым, на Центральной площади города, ровно в 7 вечера!», — писала певица.

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)

14 Июн 2018 в 12:05 PDT Однако основное внимание подписчиков привлек не анонс выступлений, а внешний вид Гора. «А Евгений почти сравнялся с Надеждой по возрасту. Во всяком случае на этом фото точно», «Пора ему брать вашу фамилию!», «Вот правда говорят, если молодой живет с человеком старше себя тот вампирит с молодого. Уже седой».

Впрочем, многие не скупились на комплименты: «Какие вы красивые и счастливые! Дай Бог вам всегда быть вместе, вы даже похожи стали друг на друга», «Бабкина не собирается стареть! Замечательно выглядит. И с Женей смотрятся счастливыми», «Надо же, вы так похожи, как брат и сестра. Шикарная пара».

Между прочим, в прошлом году Надежда Георгиевна заявила, что оформлять отношения с Евгением даже не думает: «Многие говорят, что пресловутый штамп ничего не меняет, а мне кажется, он вносит существенные коррективы в жизни людей. Нам сейчас так хорошо вместе, и я не уверена, что готова пойти на перемены. Эта ответственность меня просто уничтожит. Мне нужна свобода, и в этом плане я чувствую себя абсолютной вольной птицей!».