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«Постарел»: Возлюбленный Бабкиной выглядит ровесником певицы
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«Постарел»: Возлюбленный Бабкиной выглядит ровесником певицы 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Народная артистка Надежда Бабкина в довольно неплохой форме в свои 68 лет. Надежда Георгиевна следит за внешним видом, регулярно посещает салоны красоты, придерживается здорового рациона питания. Казалось бы, молодой партнер в лице Евгения Гора может быть дополнительной мотивацией. Вот только сейчас Евгений выглядит ровесницей артистки.
На днях Бабкина опубликовала совместный снимок с 38-летним Евгением в Insta. «Фестиваль-марафон „Песни России“ продолжается. Сегодня — Сургут. Это было круто! Завтра — Когалым, на Центральной площади города, ровно в 7 вечера!», — писала певица.
Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)
14 Июн 2018 в 12:05 PDT  Однако основное внимание подписчиков привлек не анонс выступлений, а внешний вид Гора. «А Евгений почти сравнялся с Надеждой по возрасту. Во всяком случае на этом фото точно», «Пора ему брать вашу фамилию!», «Вот правда говорят, если молодой живет с человеком старше себя тот вампирит с молодого. Уже седой».
Впрочем, многие не скупились на комплименты: «Какие вы красивые и счастливые! Дай Бог вам всегда быть вместе, вы даже похожи стали друг на друга», «Бабкина не собирается стареть! Замечательно выглядит. И с Женей смотрятся счастливыми», «Надо же, вы так похожи, как брат и сестра. Шикарная пара».
Между прочим, в прошлом году Надежда Георгиевна заявила, что оформлять отношения с Евгением даже не думает: «Многие говорят, что пресловутый штамп ничего не меняет, а мне кажется, он вносит существенные коррективы в жизни людей. Нам сейчас так хорошо вместе, и я не уверена, что готова пойти на перемены. Эта ответственность меня просто уничтожит. Мне нужна свобода, и в этом плане я чувствую себя абсолютной вольной птицей!».
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