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Глюк'Oza показала горячее фото с мужем
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Глюк'Oza показала горячее фото с мужем 

Клео.Ру 40 минут назад
Фото: Клео.Ру
Наталья Ионова накануне взбудоражила публику своим снимком в нижнем белье. А сегодня решила показать настоящую страсть. В честь 12 годовщины со дня свадьбы певица опубликовала совместную фотографию с супругом Александром Чистяковым и снимок можно назвать горячим.
На фото Наталья с Александром запечатлены в поцелуе, перед парой пылает костер. «И так 12 лет. Спасибо, любимый!», — подписан снимок.
Поклонники поспешили поздравить пару и выразить восхищение: «В наше время 12 лет вместе это фантастика! Желаю отпраздновать золотую дату с той же страстью, что в в первый год!», «Вааауууу, страстно», ««Мастер и Маргарита»…».
Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)
16 Июн 2018 в 1:43 PDT  Что любопытно: днем ранее Глюк'Oza опубликовала в Insta фотографию, для которой позировала в нижнем белье, спровоцировав неоднозначную реакцию подписчиков: «Уже не знает как продемонстрировать себя на показ, а где муж?», «Голоса нет, так может хорошей фигурой взять!», «Это сексуально? Это говорит о доступности, а не о сексуальности! Сексуальность совершенно по другому выражается…».
Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)
15 Июн 2018 в 9:52 PDT  Ранее в ответ на критику своих откровенных снимков Глюк'oZа процитировала в Insta супруга: «Я считаю, что обнаженное тело может быть показано деликатно, со смыслом, как элемент искусства, особенно девушкой, у которой другая творческая профессия и она не является моделью. Когда это так, к тому же красиво, то это вполне уместно. Художники же не зря столько написали красивой обнаженки».
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