Глюк'Oza показала горячее фото с мужем

Наталья Ионова накануне взбудоражила публику своим снимком в нижнем белье. А сегодня решила показать настоящую страсть. В честь 12 годовщины со дня свадьбы певица опубликовала совместную фотографию с супругом Александром Чистяковым и снимок можно назвать горячим.

На фото Наталья с Александром запечатлены в поцелуе, перед парой пылает костер. «И так 12 лет. Спасибо, любимый!», — подписан снимок.

Поклонники поспешили поздравить пару и выразить восхищение: «В наше время 12 лет вместе это фантастика! Желаю отпраздновать золотую дату с той же страстью, что в в первый год!», «Вааауууу, страстно», ««Мастер и Маргарита»…».

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

16 Июн 2018 в 1:43 PDT Что любопытно: днем ранее Глюк'Oza опубликовала в Insta фотографию, для которой позировала в нижнем белье, спровоцировав неоднозначную реакцию подписчиков: «Уже не знает как продемонстрировать себя на показ, а где муж?», «Голоса нет, так может хорошей фигурой взять!», «Это сексуально? Это говорит о доступности, а не о сексуальности! Сексуальность совершенно по другому выражается…».

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

15 Июн 2018 в 9:52 PDT Ранее в ответ на критику своих откровенных снимков Глюк'oZа процитировала в Insta супруга: «Я считаю, что обнаженное тело может быть показано деликатно, со смыслом, как элемент искусства, особенно девушкой, у которой другая творческая профессия и она не является моделью. Когда это так, к тому же красиво, то это вполне уместно. Художники же не зря столько написали красивой обнаженки».