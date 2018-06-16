Анна Седокова, Зара, Жасмин и другие звезды устроили битву шляпок на скачках

16 июня в Москве состоялись традиционные скачки «Гран-При радио Монте-Карло».

Скачки «Гран-При радио Монте-Карло» каждый год собирает самых ярких представителей светской элиты на Центральном московском ипподроме. Этот год не стал исключением и сегодня, 16 июня», на красной дорожке перед фотографами позировали многие отечественные знаменитости.

Некоторые предпочли «английскую классику» в стиле Филипа Трейси , чьи изделия пользуются большой популярностью в британской королевской семье.