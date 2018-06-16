Как самостоятельно изготовить угловой шкаф на балкон

Балкон — это свободное пространство в доме, которое можно сделать многофункциональным и впоследствии успешно эксплуатировать с большой выгодой для всей семьи. Многие владельцы квартир не воспринимают балкон в качестве полезной площади, заваливают его ненужными старыми вещами или же не используют совсем, разве что для того, чтобы выйти подышать свежим воздухом. И совершенно зря! При грамотном подходе это пространство можно оптимизировать таким образом, чтобы получить настоящую зону отдыха или летний рабочий кабинет. Если столь глобальная реструктуризация не входит в ваши планы, то вполне можно ограничиться сооружением углового шкафа, в котором найдется место практически для любой вашей вещи.

Важным условием для размещения любой мебели на балконе является обязательное его остекление. На открытом воздухе деревянные конструкции будут подвергаться всем возможным негативным воздействиям окружающей среды, впитывать в себя влагу и, как следствие, чрезмерно скоро терять привлекательный внешний вид и свои рабочие качества. В случае, когда балкон надежно закрыт рамами и стеклом, можно приступать к изготовлению шкафа. Прежде всего, придется определиться с материалом, из которого будет он выполнен. Для данных целей хорошо подходят:

— фанера. Листовая фанера марки ФСФ считается надежным прочным влагостойким материалом, который не будет подвергаться деформации в процессе эксплуатации. В продаже имеются также листы с верхним ламинированным слоем, который внешне выглядит весьма привлекательно, и при этом обладает дополнительными защитными свойствами;

— ДСП. Плиты ДСП можно использовать для изготовления шкафа, однако рабочий процесс будет усложняться большим весом исходного материала. Вам понадобится прочная фурнитура; к тому же лицевые поверхности конечного изделия придется закрывать какими-либо отделочными материалами или же проводить дополнительную их обработку для придания привлекательного внешнего вида;

— вагонка пластиковая. Данный материал вполне хорош по большинству показателей: он не подвергается внешнему воздействию агрессивной среды, не деформируется, не гниет и не рассыхается, однако является недостаточно прочным, поэтому срок службы его недолог;

— вагонка натуральная. Этот материал считается оптимальным по всем параметрам: он экологичен, прочен, надежен, долговечен, внешне эстетичен. С ним довольно легко работать. Рассмотрим технологию изготовления углового шкафа именно из такого материала.

Следующим шагом становится выбор модификации углового шкафа:

— мобильный шкаф;

— неподвижная конструкция.

Первый вариант сложнее в изготовлении, но он является более практичным по всем аспектам. Неподвижная конструкция закрепляется к полу, потолку и боковым поверхностям; по сути, все действия сводятся к изготовлению дверей, которые могут быть раздвижными или распашными. Делается такой шкаф до того, как приступают к отделке балкона, так как его местоположение невозможно будет изменить.

Для изготовления мобильного шкафа вам понадобятся: брусок 50х50 мм, вагонка натуральная, специальная фурнитур, саморезы, электропила, молоток, рубанок, отвертка, рулетка, карандаш.

План работ выглядит следующим образом:

1. Создание чертежа

Грамотный чертеж — это половина успеха в деле. При наличии специальных знаний можно разработать его самостоятельно или же поискать во всемирной сети интернет. При создании схемы ориентируйтесь на ширину и высоту шкафа, количество необходимых полок и на расстояние между ними. Помните о том, что лучше выбрать более прочный материал, чтобы в будущем не пришлось сокрушаться о невозможности хранения тяжелых предметов. Подумайте о том, какую фурнитуру, метизы и сборочные приспособления вы возьмете для сборки каркаса; например, соединение шип-раз гораздо сложнее в плане исполнения, нежели фиксация деталей при помощи уголков.

2. Осуществление замеров и изготовление деталей шкафа

При помощи рулетки необходимо замерить расстояние от стен и потолка. При расчете деталей каркаса данные значения следует уменьшить на двойную толщину вагонки, добавив к полученным цифрам 10-20 мм, которые требуются для обеспечения обязательных зазоров. Для каждого элемента желательно предварительно изготовить шаблон, по которому потом будет осуществляться нарезка деталей в размер. Особое внимание нужно обращать на углы; бруски под углами лучше обрабатывать при помощи специального приспособления или угольника. Бруски каркаса должны прилегать друг к другу максимально плотно, иначе конструкция не будет обладать необходимой устойчивостью.

3. Сборка каркаса

Во время сборочных работ сначала соединяется верхняя часть с нижней — при помощи уголков, посаженных на плотно затянутые саморезы. Обе части должны быть полностью идентичными. Боковые вертикальные стойки каркаса фиксируются в точном соответствии с имеющимся чертежом. Осуществляется их крепление обязательно на ровной плоскости. После полной сборки проводят визуальный осмотр каркаса, чтобы убедиться в том, что он имеет геометрически правильную форму, без перекосов и выступов.

4. Установка полок

Сначала к каркасу крепят горизонтальные бруски, на которых впоследствии будут размещаться полки. Расстояние между ними можно сделать равным, но профессионалы рекомендуют выдержать разные значения, так как хранить придется как малогабаритные, так и крупноразмерные вещи. Их размер крайне сложно просчитать заранее. Крепление самих полок осуществляется на уголки или же просто кладутся на бруски. Делается это после установки дверей.

5. Обшивка конструкции вагонкой

Для придания шкафу эстетичного вида нужно обшить его дно, верх и боковины вагонкой. В нижней части конструкции нужно сделать ножки, чтобы обеспечить доступ воздуха. Их можно изготовить самостоятельно из брусков или же взять готовый вариант в строительном магазине.

6. Изготовление распашных дверей. Покрытие конструкции лаком. Установка петель и фурнитуры

Для изготовления дверей потребуется сделать замеры и перенести их на бумагу. Обычно сооружают две двери одинакового размера. При помощи шаблона отрезают нужное количество вагонки и проверяют их по высоте. Для каждой из дверей заготавливают два горизонтальных бруска одинаковой длины плюс по одному бруску для диагонали — для обеспечения прочности соединения. Горизонтальные бруски кладут на ровную поверхность, сверху крепят заготовки из вагонки. Сначала осуществляют фиксацию крайних досок, потом уже всех остальных. Диагональный брусок максимально плотно подгоняется к горизонтальным элементам, каждая деталь из вагонки прикручивается к нему.

В качестве заключительного действия вся конструкция покрывается качественным лаком. После полного высыхания шкафа на него устанавливают петли, левые и правые, и приобретенная заранее фурнитура.