Ярославская «продавщица единогоров» снялась в секси-фотосессии к ЧМ-2018 

Модель из Ярославля снялась в сексуальной фотосессии к Чемпионату мира по футболу. Снимками Лия Максимова поделилась со своими подписчиками в Instagram. Последние несколько постов вызвали бурную реакцию в комментариях — некоторые просто восхищаются внешностью красотки, другие же удивляются ее схожестью с Мадонной.
Девушка, которая любит баловать фанатов откровенными фото, придумала довольно оригинальное название для своего блога — «продавец единорогов».
Судя по всему, модель увлекается не только футболом — на своей странице во «Вконтакте» она ранее публиковала и другие не менее сексуальные фотографии в боксерских перчатках.
Сексуальные фотографии, посвященные ЧМ, публикуют не только красивые девушки. Hанее Пятый канал сообщал, что Тарзан поддержал российских спортсменов голым фото. А Playboy-модель Мария Лиман обещала раздеться, если наша страна выиграет ЧМ-2018.