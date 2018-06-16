Ярославская «продавщица единогоров» снялась в секси-фотосессии к ЧМ-2018

Модель из Ярославля снялась в сексуальной фотосессии к Чемпионату мира по футболу. Снимками Лия Максимова поделилась со своими подписчиками в Instagram. Последние несколько постов вызвали бурную реакцию в комментариях — некоторые просто восхищаются внешностью красотки, другие же удивляются ее схожестью с Мадонной.

Девушка, которая любит баловать фанатов откровенными фото, придумала довольно оригинальное название для своего блога — «продавец единорогов».

Судя по всему, модель увлекается не только футболом — на своей странице во «Вконтакте» она ранее публиковала и другие не менее сексуальные фотографии в боксерских перчатках.