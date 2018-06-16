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Ярославская «продавщица единогоров» снялась в секси-фотосессии к ЧМ-2018
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Ярославская «продавщица единогоров» снялась в секси-фотосессии к ЧМ-2018 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Модель из Ярославля снялась в сексуальной фотосессии к Чемпионату мира по футболу. Снимками Лия Максимова поделилась со своими подписчиками в Instagram. Последние несколько постов вызвали бурную реакцию в комментариях — некоторые просто восхищаются внешностью красотки, другие же удивляются ее схожестью с Мадонной.
Девушка, которая любит баловать фанатов откровенными фото, придумала довольно оригинальное название для своего блога — «продавец единорогов».
Судя по всему, модель увлекается не только футболом — на своей странице во «Вконтакте» она ранее публиковала и другие не менее сексуальные фотографии в боксерских перчатках.
Сексуальные фотографии, посвященные ЧМ, публикуют не только красивые девушки. Hанее Пятый канал сообщал, что Тарзан поддержал российских спортсменов голым фото. А Playboy-модель Мария Лиман обещала раздеться, если наша страна выиграет ЧМ-2018.
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