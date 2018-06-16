Английский Мерсисайд захватили гигантские мотыльки

Гигантские ночные бабочки пробудились в районе Уиррал церемониального графства Мерсисайд в Англии. Они не умеют ни есть, ни пить, и существуют только для того, чтобы позаниматься сексом и умереть. Об этом сообщили на британском портале The Echo.

Мотыльки вышли из состояния спячки из-за устоявшейся в Англии теплой погоды и сразу же занялись поиском партнеров.

В издании отметили, что прохожих шокировал размер этих летающих насекомых. Однако они не представляют совершенно никакой опасности для людей. Известно, что они даже не умеют есть и пить: их хоботки не функционируют. Так что порадовать их угощением из сахарной водички или меда не получится, уточнили в The Echo.

Главная забота ночных бабочек — держаться подальше от птиц. Найдя себе партнера и спарившись с ним, они вскоре умирают, отложив личинки будущих гусениц высоко в кронах деревьев.

Гусеницы будут кормиться листвой все лето, а затем окуклятся и будут ждать следующего лета, чтобы снова выйти на поиски партнеров.

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