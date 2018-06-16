Первый русский учебник этикета: чему он учил

Первый русский учебник этикета «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов» был подготовлен по указанию царя Петра I, дабы рассказать о манерах настоящего русского дворянина.

Предполагается, что «Зерцало» составил епископ Рязанский и Муромский Гавриил (Бужинский). В первой части были помещены азбука, таблицы слогов, цифр и чисел, а также нравоучения из священного писания.

Также книга еще была и одним из первых пособий по обучению гражданскому шрифту и арабскому написанию цифр. Вторая часть — собственно «зерцало», то есть правила поведения для «младых отроков» и девушек дворянского сословия. «Юности честное зерцало» переиздавалось вплоть до конца XIX века и долгое время было популярнейшим руководством по правилам хорошего тона и поведению в обществе.

Вот набор правил поведения за столом согласно «Юности честному зерцалу».

Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содержи себя в порядке по сему правилу:

Во-первых, обрежь свои ногти, да не явится яко бы оные бархатом обшиты, умой руки и сядь благочинно, сиди прямо и не хватай первый блюдо, не жри, как свинья, и не дуй в ушное, чтоб везде брызгало, не сопи, егда ешь;

Первый не пей, будь воздержен и бегай пьянства, пей и ешь, сколько тебе потребно, в блюде будь последний, когда часто тебе предложат, то возьми часть из того, прочее отдай другому и возблагодари ему, руки твои да не лежат долго на тарелке, ногами везде не мотай;

Когда тебе пить, не утирай губ рукою, но полотенцем, и не пей, пока ещё пищи не проглотил, не облизывай перстов и не грызи костей, но обрежь ножом, зубов ножом не чисти, но зубочисткою, и одною рукою прикрой рот, когда зубы чистишь, хлеба, приложа к грудям, не режь;

Ешь, что пред тобою лежит, а инде не хватай, ежели перед кого положить хочешь, не примай перстами, как некоторые народы ныне обыкли;

Над едою не чавкай, как свинья, и головы не чеши, не проглотя куска, не говори, ибо так делают крестьяне, часто чихать, сморкать и кашлять не пригоже;

Когда ешь яйцо, отрежь наперёд хлеба и смотри, чтобы при том не вытекло, и ешь скоро, яичной скорлупы на разбивай, и пока ешь яйцо, не пей, между тем не замарай скатерти и не облизывай перстов, около своей тарелки не делай заборов из костей, корок хлеба и прочего;

Когда перестанешь есть, возблагодари Бога, умой руки и лицо и выполощи рот.