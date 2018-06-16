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Митрополит Иларион назвал язычество «обманом»
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Митрополит Иларион назвал язычество «обманом» 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион полагает, что возрождение язычества в России — это искусственный процесс, а само язычество является обманом.
"Я думаю, что возрождение язычества — процесс искусственный, потому что никто толком не знает, в чем заключалась языческая религия до принятия Русью христианства. То, что сейчас понимается под язычеством — это гремучая смесь из разного рода оккультизма, каких-то пережитков древних языческих верований и культа физической силы, который насаждается при помощи этих образов из жизни или якобы из жизни Древней Руси", — сказал митрополит Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
По мнению митрополита, распространенные стереотипы о том, что христианство призывает к пассивности и заниматься только душой не соответствуют действительности.
"Христианство не говорит, что человек не должен развивать свое тело, а только делает акцент на душе. Христианство — не спиритуалистическая религия, а вполне материалистическая в том плане, что Иисус Христос уделял внимание человеческому телу и те писатели-аскеты, которых мы называем святыми отцами и которые писали о внутренней жизни человека, всегда обращали внимание на взаимосвязь между душой и телом человека, и античное изречение: «В здоровом теле — здоровый дух, не чуждо христианству», — отметил он.
Председатель ОВЦС полагает, что язычество не способствует развитию человека, «ни интеллектуальному, ни духовному, ни физическому».
"Я лично считаю, и в этом следую двухтысячелетней традиции христианской церкви, что язычество является обманом, потому что языческие боги — выдуманные существа, за которыми, как верили ранние христиане, стоят реальные бесовские силы. Человек придумывает некие существа, развивает вокруг них мифологию, создает идолы и начинает поклоняться им. Мы это хорошо видим по так называемому неоязычеству. Это отнюдь не возрождение древних или национальных традиций, а бесовщина, которая рядится в национальные одежды", — заявил митрополит Иларион.
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