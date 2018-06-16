СМИ: ведущая «Орла и решки» встречается с экс-солистом группы «Smash!»

Слухи о романе ведущей программы о путешествиях и бывшего солиста популярного поп-дуэта ходили давно. Как отмечает издание Woman.ru , ранее подобные домыслы Регина Тодоренко резко опровергала: дескать, с Владом Топаловым у них не более чем деловые отношения.

Сам певец тоже хранит гордое молчание, чем еще сильнее подогревает интерес поклонников. А в социальных сетях появляется все больше фотографий, где пара находится вместе. Вот и в Лондон они поехали тоже вдвоем, о чем свидетельствует последний снимок в Instagram известной телеведущей.

Впрочем, в подписи к фото Тодоренко заявляет, что это не более чем ее «фанат». Видимо, очень большой фанат, раз телеведущая готова отмечать с ним вдвоем свой день рождения.

Также есть версия, что Тодоренко беременна — разумеется, от экс-солиста «Smash!».