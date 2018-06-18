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Влад Топалов признался в любви на всю страну
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Влад Топалов признался в любви на всю страну 

Клео.Ру 20 минут назад
Фото: Клео.Ру
В марте 2017 года Влад Топалов официально расстался со своей супругой. По словам самого артиста, он долго отходил от разрыва и сразу был не готов к новым отношениям. Тем не менее, певцу быстро удалось оправиться. Последние полгода ходят слухи о его романе с Региной Тодоренко.
После того как весной Регина была замечена с округлившимся животом, журналисты стали напрямую спрашивать артиста и ведущую о том, вместе ли они. Регина и Влад старательно уходили от ответа, чем только подогревали слухи.
Домыслы насчет беременности Регина уже подтвердила. Произошло это в июне на премии МУЗ-ТВ.
Популярная телеведущая сказала, что теперь ее можно поздравлять с предстоящим пополнением. Об отце ребенка она вновь не сказала ни слова.
На днях Регина и Влад отправились в Лондон, откуда опубликовали совместные снимки в своих социальных сетях. На фото пара мило улыбается, обнимается и целуется.
Сфоткалась с фанатом)))) 👫❤️ @vladtopalovofficial #регинатодоренко #reginatodorenko #london #регинапутешественница🌎🌏🌍
Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)
16 Июн 2018 в 6:27 PDT  В подписях к фото Влад многозначно называет Регину «любимой… ведущей», а она его своим фанатом.
С любимой… ведущей))))) сфоткался с кумиром♥️♥️♥️😂😂😂😝😝😝😝 @reginatodorenko #vladtopalov #владтопалов
Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)
16 Июн 2018 в 9:16 PDT  Подобную уловку подписчики приняли за лукавство и принялись радостно поздравлять новоиспеченную пару.
К слову, ведущим «Орла и Решки» Влад стал в 2018 году. Один из выпусков пара вела вместе.
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