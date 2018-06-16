Почему дочери Николая II были незамужними

Как известно, в 1918 году вся царская семья была расстреляна в доме Ипатьева, в Екатеринбурге. До сих пор ведутся споры о том, мог ли сам император, его супруга и их дети избежать ужасной участи. Но особое внимание исследователей привлекают старшие дочери Николая II , которые на момент расправы были уже достаточно взрослыми, и замужество, возможно, спасло бы им жизнь. Почему же ни одна из великих княжон так и не отправилась под венец?

Ольга

Старшей дочери Николая II на момент расстрела уже исполнилось 22 года. Конечно, пусть и за столько короткую жизнь, Ольга влюблялась и даже не раз. Наверняка, обо всех ее увлечениях неизвестно и поныне. Но то, что в 1912 году должна была состояться помолвка великой княжны с двоюродным братом Николая II Дмитрием Павловичем — это факт. Однако мать будущей невесты оказалась категорически против этого брака, и вовсе не из-за близкого родства супругов. Александра Федоровна не терпела Дмитрия Павловича за его ненависть к Распутину. Позже князь действительно принял участие в убийстве царского старца.

Через 4 года, в 1916 году, Ольга снова чуть не вышла замуж. Претендентом на руку и сердце старшей дочери царя стал по воле его собственной матери другой великий князь Борис Владимирович. Но Александра Федоровна отвергла и это предложение. По мнению, императрицы, Борис не был достоин Ольги. Он славился своими любовными похождениями, и Александра Федоровна была уверена в том, что ее дочь все равно не согласилась бы связать свою жизнь с этаким повесой.

Татьяна

Второй императорской дочери Татьяне в 1918 году исполнился 21 год. Поначалу Татьяну хотели выдать замуж за сына Сербского короля Александра. Семьи даже встречались по этому поводу, но началась Первая Мировая война, и переговоры о помолвке стали неуместны. Да и сама Татьяна вместе с матерью и сестрами принялась ухаживать за ранеными в госпитале. Казалось, девушке было не до амурных дел.

Но именно в больничных стенах великая княжна познакомилась с корнетом по имени Дмитриий Малама. Татьяна так привязалась к Маламе, что ее чувства стали замечать и окружающие. Тем более, что и корнет оказывал Татьяне знаки внимания. В частности, зная о любви императорской дочери к животным, он подарил ей собаку, французского бульдога. Примечательно, что Александра Федоровна тоже относилась к Маламе с теплотой, но, безусловно, у этих отношений не было никакого будущего. [С-BLOCK]

Мария

Марии Николаевне было 19, когда ее не стало. Мария мечтала о замужестве и детях и часто влюблялась. Будущий король Румынии Кароль II хотел в своей время жениться на великой княжне. Но Николай посчитал, что на тот момент Мария была еще совсем юной для брака.

Вообще Марию до самой смерти все считали ребенком. Даже когда девушка познакомилась с офицером Николаем Деменковым, который командовал суднами, охранявшими членов царской семьи, сестры только посмеивались над Марией и даже над самим Деменковым, называя того «толстым». Мария переписывалась с возлюбленным, говорила с ним по телефону и даже сама сшила для него рубаху. Но на том все и закончилось.

Анастасия

Анастасия, самая младшая из сестер Романовых, была убита в возрасте 17 лет. Она уже не была маленькой девочкой. Но сохранившиеся воспоминания об Анастасия говорят об обратном. Девушка уже немного стеснялась своей плотной фигуры, да и сестры нередко называли ее «кубышкой». Тем не менее, она оставалась по-детски веселой, задорной и с легкостью могла рассмешить любого.

Ночью 17 июля 1918 году Анастасии, впрочем, как и Ольги, и Татьяны, и Марии, и цесаревича Алексея и их родителей не стало.