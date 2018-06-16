Как простой русский мужик утёр нос немцам

Во второй половине XIX века в крупных городах России вошли в моду реалистичные металлические игрушки — практически модельки поездов, пароходов, паровозов. Делали их сначала, что характерно, немцы: в Петербурге мастерская Дейземана и Шмидта, в Риге — фабрика Фиреке и Лейтке. Игрушки были очень дорогими и дефицитными.

Неожиданно, в 1890 году, на рынке Сергиева Посада стали продаваться металлические игрушки совершенно другого качества — автомобили, аэропланы, трамваи. У немцев появились реальные конкуренты! Это Пётр Талаев, крестьянин из деревни переквалифицировал своё производство жестяных каретных фонарей в детскую игрушку.

В 1858 году барский крестьянин Талаев, живший в селе Андреевском, переселился в соседнюю деревню. В Астрецово он перенес большую просторную избу, богатую, рубленую из толстых бревен, с четырьмя окнами по переду со ставнями, украшенную резьбой по карнизу. Дом располагался в центре деревни, у пруда. Прямо в нем Петр Талаев и основал собственное производство, в качестве рабочей силы трудоустроив в «семейную мастерскую» всех своих сыновей.

Сначала изготовляли различные «свистульки»: трубы, рожки, как их тогда называли «валторки» с пищиком. Свистки к ним изготовляли отдельно из дерева, вставляя туда тонкий гибкий язычок из латунной пластинки. Помимо игрушек делали чайницы, сахарницы и прочую утварь. Увидев, что у Талаевых дела идут хорошо, в Астрецово и в соседних деревнях стали появляться конкуренты.

Дела шли настолько хорошо, что через семь лет после основания образовалась фирма «Фабрика металлических механических игрушек П. П. Талаева с сыновьями». Бланк фирмы 1912 года украшают медали, полученные в 1890 — 1905 годах на различных выставках в Нижнем Новгороде, в Петербурге, в Париже. Среди них золотая медаль, полученная в 1905 году на всемирной выставке в Лионе.

Игрушки стали делать замысловатые — с открывающимися дверьми, с крутящимися деталями и даже с механизмами — заводные. В прейскуранте фирмы перечислены и автомобили, и аэропланы, и трамваи. К этому времени у Талаева работали даже внуки! За жилым домом была построена двухэтажная мастерская с кирпичным низом, где работали мастера не только из Астрецова, но и из окрестных сел и деревень: Яковлево, Елизаветино, Подолино, Воронево и Андреевское.

По тем временам мастерская была прекрасно оборудована. Здесь были маховые ножницы для резки жести, прессы для штамповки деталей, казавшиеся в то время чудом техники. Оловянные колесики к игрушкам отливали в формочках. Были и другие хитроумные приспособления, облегчающие ручной труд — циркули, ножницы, небольших размеров железные наковальни, скребки с острыми и тупыми гранями, железные молотки и деревянные киянки, шпераки (род наковальни), трубочки, пилы, подпилки, зубила, круглогубцы и плоскогубцы, шила, и, наконец, паяльники.

Основными материалами в работе служили английская жесть, олово, свинец, соляная кислота, необходимая при пайке. Расписывали игрушки вручную эмалевыми клеевыми красками, покрывали спиртовым и масляным лаком. Устройство паяльной печи для разогрева паяльников составляло характерную особенность жилища кустарей — игрушечников. Помещалась она обычно перед окнами, вдали от русской печи и сообщалась с нею железными трубами. Паяльная печь горела по 12 — 13 часов в день.

Со временем все разнообразнее становился ассортимент игрушек. Появляется кукольный обиход: посуда, кухни, печки, умывальники, множество технических игрушек: повозки с экипажами, пароходы, лодки, локомобили, мельницы, водокачки, фонтаны, качели, железные дороги с паровозами и вагонами. Все эти игрушки становились яркой иллюстрацией своего времени, отражая то новое, что появлялось в окружающем мире. Игрушки поражают своей реалистичностью. Детали выполняются по всем правилам ремесла, детская игрушка, таким образом, превращается в действующую модель: работает насос, раздвигается лестница, у колесиков есть спицы, у повозок — рессоры…

Всего за 10 лет домашняя мастерская Талаева стала самой крупной и, по сути, единственной фабрикой игрушки Московской губернии.

Во время первой мировой войны в Талаевской мастерской выпускали гранаты, стрелы для метания с аэроплана, за что кустари освобождались от воинской повинности. После революции хозяин даже расширил ассортимент игрушек — среди солдатиков появились красноармейцы, среди кукольного обихода — ванночки, утюжки, керосинки, умывальники — приметы меняющегося быта.

По сути, оборудование мастерской и её наработки и стали основанием для современной Астрецовской фабрики жестяной и пластмассовой игрушки.