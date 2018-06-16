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Жена не отпустила мексиканского фаната на чемпионат, поэтому друзья повезли в Россию его картонную копию
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Жена не отпустила мексиканского фаната на чемпионат, поэтому друзья повезли в Россию его картонную копию 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Друг в беде не бросит. Группа футбольных фанатов из Мексики радует пользователей социальных сетей фотографиями из своей поездки на чемпионат мира в России. Снимки бы не привлекли столько внимания, если бы не одно но: ребята путешествуют с картонной копией своего друга, которого жена на мундиаль не отпустила.
Источник: Oddity Central
Эта история началась во время чемпионата мира по футболу 2014 года. Пятеро друзей из Мексики договорились отправиться на следующий чемпионат на автобусе, раскрашенном в цвета флага, и оттянуться по полной.
«В 2014 году мы увидели, что многие приезжают на чемпионат на машине. Нам идея понравилась», — рассказал один из друзей.
Ребята купили дешевый автобус, который мог бы справиться с долгой поездкой до России, но в апреле 2018 года, когда компания уже собиралась в путь, один из друзей по имени Хавьер сообщил плохую новость. Жена не разрешила ему ехать на чемпионат. Это известие мужчина записал на видео и выложил в фейсбук.
Несмотря на то, что новость Хавьера друзей огорчила, они не стали отказываться от своей мечты. Но и друга бросать не собирались. В голову им пришла гениальная идея — взять с собой картонную копию друга в футболке с надписью «Жена меня не отпустила». Они даже специально создали страницу в фейсбуке, где выкладывают фотографии с картонным другом. Картонный Хавьер развлекается не хуже настоящего: ходит по барам, фотографируется с девчонками на улице — в общем, отдыхает на полную катушку.
Ну и самое главное — друзья взяли Хавьера, пусть и ненастоящего, смотреть матч.
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