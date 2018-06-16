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Россиянки горячо болеют за футбольную сборную
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Россиянки горячо болеют за футбольную сборную 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Чемпионат мира по футболу привлёк в нашу страну тысячи иностранных болельщиков, которые хотят насладиться красивой игрой звёздных спортсменов, узнать больше о нашей загадочной культуре и, конечно же, полюбоваться на русских девушек, слава о красоте которых гремит на весь мир. Глядя на фото в соцсетях, понимаешь: нам есть, чем гордиться!
Себя надо хвалить, решила жительница Санкт-Петербурга и выложила в сеть комментарий «Теперь я обладательница такой вот крассссной ушанки и кстати она мне очень идёт»
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Женский форум
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