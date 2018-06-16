Россиянки горячо болеют за футбольную сборную

Чемпионат мира по футболу привлёк в нашу страну тысячи иностранных болельщиков, которые хотят насладиться красивой игрой звёздных спортсменов, узнать больше о нашей загадочной культуре и, конечно же, полюбоваться на русских девушек, слава о красоте которых гремит на весь мир. Глядя на фото в соцсетях, понимаешь: нам есть, чем гордиться!

Себя надо хвалить, решила жительница Санкт-Петербурга и выложила в сеть комментарий «Теперь я обладательница такой вот крассссной ушанки и кстати она мне очень идёт»

Казанские болельщицы выражают свою преданность футболу через фейспейнтинг

Для кого-то ЧМ-2018 — повод устроить очередную фотосессию….

… а для кого-то — продемонстрировать натренированный пресс

Некоторые девушки умудряются просмотр футбольных матчей с работой

Синий, белый и красный — самые модные цвета сезона

Впрочем, классику жанра в виде коротеньких шортиков и футболки поло никто не отменял