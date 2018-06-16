Этот владелец магазина играл в жестокую игру с несчастной женщиной, нуждающейся в еде. Но, дальше было настоящее чудо! 

Луиза Редден, — плохо одетая дама вошла в продуктовый магазин.
Она подошла к владельцу магазина самым скромным образом и спросила, позволит ли он ей взять несколько продуктов.
Она мягко объяснила, что ее муж очень болен и не может работать, у них семеро детей, и они нуждаются в пище.
Джон Лонгхаус, бакалейщик, издевался над ней и попросил, чтобы она немедленно покинула его магазин.
Визуализируя потребности семьи, она сказала: «Пожалуйста, сэр! Я принесу вам деньги, как только смогу.»
Джон сказал ей, что не может дать ей в кредит, так как у нее не было счета в его магазине.
Рядом со стойкой стоял клиент, который подслушал разговор между ними.
Клиент пошел вперед и сказал бакалейщику, что он оплатит все, что ей нужно для семьи.
Бакалейщик сказал очень недовольным голосом: «У вас есть список покупок?»
Луиза ответила: «Да, сэр.»
Он сказал: «Положите свой список покупок на весы, и, сколько покажут весы, столько продуктов я вам дам»
Луиза, помедлив минуту, склонив голову, потянулась к сумочке, достала листок бумаги и что-то набросала на него.
Затем она аккуратно положила лист бумаги на весы, склонив голову.
Глаза бакалейщика и клиента показывали изумление, когда весы поднимались вверх и опускались вниз.
Бакалейщик, глядя на весы, медленно повернулся к клиенту и сказал неохотно: «Я не могу в это поверить.»
Клиент улыбнулся, и бакалейщик начал класть продукты на другую сторону весов. Шкала не двигалась, поэтому он продолжал носить на них все больше и больше продуктов, пока весы больше не будут держаться.
Бакалейщик стоял там с полным отвращением. Наконец, он схватил лист бумаги с весов и посмотрел на него с большим удивлением.
Это был не список покупок, это была молитва, в которой говорилось:
«Дорогой Господь, ты знаешь мои потребности, и я оставляю это в твоих руках.»
Бакалейщик дал ей продукты, которые он собрал, и стоял в ошеломленной тишине
Луиза поблагодарила его и ушла из магазина.
Другой клиент передал пятьдесят долларов бакалейщику и сказал:
«Это стоило каждого пенни.. Только Бог знает, сколько весит молитва.»
Сила молитвы бесценна! Просто остановитесь прямо сейчас и произнесите молитву благодарности за свою собственную удачу.
Молитва — один из лучших бесплатных подарков, которые мы получаем.