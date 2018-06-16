Этот владелец магазина играл в жестокую игру с несчастной женщиной, нуждающейся в еде. Но, дальше было настоящее чудо!

Луиза Редден, — плохо одетая дама вошла в продуктовый магазин.

Она подошла к владельцу магазина самым скромным образом и спросила, позволит ли он ей взять несколько продуктов.

Она мягко объяснила, что ее муж очень болен и не может работать, у них семеро детей, и они нуждаются в пище.

Джон Лонгхаус, бакалейщик, издевался над ней и попросил, чтобы она немедленно покинула его магазин.

Визуализируя потребности семьи, она сказала: «Пожалуйста, сэр! Я принесу вам деньги, как только смогу.»

Джон сказал ей, что не может дать ей в кредит, так как у нее не было счета в его магазине.

Рядом со стойкой стоял клиент, который подслушал разговор между ними.

Клиент пошел вперед и сказал бакалейщику, что он оплатит все, что ей нужно для семьи.

Бакалейщик сказал очень недовольным голосом: «У вас есть список покупок?»

Луиза ответила: «Да, сэр.»

Он сказал: «Положите свой список покупок на весы, и, сколько покажут весы, столько продуктов я вам дам»

Луиза, помедлив минуту, склонив голову, потянулась к сумочке, достала листок бумаги и что-то набросала на него.

Затем она аккуратно положила лист бумаги на весы, склонив голову.

Глаза бакалейщика и клиента показывали изумление, когда весы поднимались вверх и опускались вниз.

Бакалейщик, глядя на весы, медленно повернулся к клиенту и сказал неохотно: «Я не могу в это поверить.»

Клиент улыбнулся, и бакалейщик начал класть продукты на другую сторону весов. Шкала не двигалась, поэтому он продолжал носить на них все больше и больше продуктов, пока весы больше не будут держаться.

Бакалейщик стоял там с полным отвращением. Наконец, он схватил лист бумаги с весов и посмотрел на него с большим удивлением.

Это был не список покупок, это была молитва, в которой говорилось:

«Дорогой Господь, ты знаешь мои потребности, и я оставляю это в твоих руках.»

Бакалейщик дал ей продукты, которые он собрал, и стоял в ошеломленной тишине

Луиза поблагодарила его и ушла из магазина.

Другой клиент передал пятьдесят долларов бакалейщику и сказал:

«Это стоило каждого пенни.. Только Бог знает, сколько весит молитва.»

Сила молитвы бесценна! Просто остановитесь прямо сейчас и произнесите молитву благодарности за свою собственную удачу.

Молитва — один из лучших бесплатных подарков, которые мы получаем.