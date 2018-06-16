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Парня чуть не уволили за это, когда вошел полицейский, но он сказал, что сделает это снова!
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Парня чуть не уволили за это, когда вошел полицейский, но он сказал, что сделает это снова! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мой сын работает в магазине «Кэти Миллс Молл», и в воскресенье вечером дежурный полицейский подошел к стойке и сделал заказ. Мой сын предложил заплатить за печенье своими деньгами. Офицер был благодарен, сказал спасибо и ушел.
Следующая семья подошла и сказала: «Может ты оплатишь и мой заказ?»
Мой сын ответил: «Мне жаль, но я купил ему печенье, потому что он носит значок» После этого, клиент начал оскорблять сына, обзывал расистом и угрожал избить его. Мужчина средних лет усадил свою маленькую дочь и попытался зайти за стойку, чтобы напасть на него. К счастью, его коллега разрядил ситуацию. Затем мужчина сказал: «Я уволю тебя».
Как только этот человек начал нападать на моего сына, он отступил и ушел… он почти ничего не сказал этому человеку.
В понедельник он получил сообщение о том, что он должен был забрать все свои «вещи» и всретиться со своим менеджером и старшим менеджером. Во вторник он заходит за своими вещами и узнает, что высшее руководство хочет его уволить.
К счастью, его менеджер отказался и сказал, что сын отличный работник, и все согласились, что он не сдела ничего плохого (за день до этой ситуации ему предложили 2 доллара в час и повышение), затем он начал свою обычную запланированную смену.
Он проработал 2-3 часа, когда его вызвали в подсобку, где он нашел записку. В ней говорилось, что «он купил печенье для полицейского, и клиент хотел физически бороться с ним, если это произойдет снова, он будет уволен.»
С тех пор, когда покупка полицейского печенья дает кому-то — это повод напасть на кого-то. И когда Корпорация хочет уволить кого-то за то, что он добрый, принимая то, что сказал или сделал клиент, независимо от того, насколько они несправедливы.
К счастью, мой сын сказал, что он сделает это снова.
Мало того, что он не сделал ничего плохого, на самом деле. К счастью, он сказал, что если бы ему пришлось сделать выбор, он бы сделал то же самое снова.
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