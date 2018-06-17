Instа-богиня и бесстыдница Ратаковски показала фанатам и грудь, и ягодицы сразу

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, использующая псевдоним Эмрата, опубликовала в Instagram свою откровенную фотографию. На снимке видно абсолютно все, чем наградила мать-природа красотку.

— Сэлфи субботним утром, — подписала фотографию Эмрата.

Ждать реакции от поклонников не пришлось. Меньше, чем за три часа снимок собрал почти 800 тысяч «лайков» и тысячи комментариев. Мужская половина фанатов начала признаваться в любви 27-летней Эмрате, девушки же оценили прекрасную фигуру модели.

— Мне нравится твоя попка,

— Никогда, до этого дня не видела, чтобы такой формы пупок был сексуальным,

— Каждое твое появление в ванной комнате автоматически делает ее произведением искусства, — писали поклонники.

Впрочем, нашлись и завистники, которые не одобрили поведение Instagram-звезды.

— Ваш взгляд такой мертвый. Вы выглядите как зомби. А ноги! Они такие тощие! Вероятно, это из-за наркотиков, которым Вас пичкают на вечеринках. Какой позор.

Выложенная вслед за первой фотография вызвала ме меньшую бурю обсуждений в сети. На ней Эмрата показательно выгибает спину, чтобы поклонники лучше могли рассмотреть ее фигуру. Однако выражение лица модели на снимке, фанаты не оценили.

— Ну что это за лошадь?

— Я пять минут смотрел на эту фотку, пытаясь понять, что с тобой не так?!

— Ты похожа на страуса, — высмеяли актрису беспощадные и придирчивые подписчики.

Эмили Ратаковски, более известная как Эмрата, прославилась, снявшись в фильмах «Исчезнувшая», «128 ударов сердца в минуту» и некоторых других. Также она запомнилась зрителям, снявшись топлес в клипе Робина Тика «Blurred Lines».

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