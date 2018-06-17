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Instа-богиня и бесстыдница Ратаковски показала фанатам и грудь, и ягодицы сразу
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Instа-богиня и бесстыдница Ратаковски показала фанатам и грудь, и ягодицы сразу 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски, использующая псевдоним Эмрата, опубликовала в Instagram свою откровенную фотографию. На снимке видно абсолютно все, чем наградила мать-природа красотку.
— Сэлфи субботним утром, — подписала фотографию Эмрата.
Ждать реакции от поклонников не пришлось. Меньше, чем за три часа снимок собрал почти 800 тысяч «лайков» и тысячи комментариев. Мужская половина фанатов начала признаваться в любви 27-летней Эмрате, девушки же оценили прекрасную фигуру модели.
— Мне нравится твоя попка,
— Никогда, до этого дня не видела, чтобы такой формы пупок был сексуальным,
— Каждое твое появление в ванной комнате автоматически делает ее произведением искусства, — писали поклонники.
Впрочем, нашлись и завистники, которые не одобрили поведение Instagram-звезды.
— Ваш взгляд такой мертвый. Вы выглядите как зомби. А ноги! Они такие тощие! Вероятно, это из-за наркотиков, которым Вас пичкают на вечеринках. Какой позор.
Выложенная вслед за первой фотография вызвала ме меньшую бурю обсуждений в сети. На ней Эмрата показательно выгибает спину, чтобы поклонники лучше могли рассмотреть ее фигуру. Однако выражение лица модели на снимке, фанаты не оценили.
— Ну что это за лошадь?
— Я пять минут смотрел на эту фотку, пытаясь понять, что с тобой не так?!
— Ты похожа на страуса, — высмеяли актрису беспощадные и придирчивые подписчики.
Эмили Ратаковски, более известная как Эмрата, прославилась, снявшись в фильмах «Исчезнувшая», «128 ударов сердца в минуту» и некоторых других. Также она запомнилась зрителям, снявшись топлес в клипе Робина Тика «Blurred Lines».
Ранее Пятый канал сообщал о том, что ведущая «Орла и решки» встречается с экс-солистом группы «Smash!».
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Женский форум
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