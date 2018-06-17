8 имен, которые притягивают к детям удачу: рассказывает психолог

Психолог назвал восемь имен, которые чаще остальных приносят их обладателям счастье. Может быть, среди них есть имя ваше или вашего ребенка?

При выборе имени для малыша не поленитесь выяснить его происхождение. Ведь значение имени определяет то, какую энергию оно в себе несет, а значит и то, как оно будет влиять на судьбу человека.

Основатель и руководитель Клуба знакомств «Классика отношений», сваха, психолог и писатель Ольга Романив рассказала «Летидору», какие имена, по ее мнению, заключают в себе особую силу.

Ольга Романив

Имена для мальчиков

Когда в семье рождается мальчик, родители видят его Настоящим Мужчиной — смелым, решительным, добрым и сильным. Чтобы эти качества развились в ребенке, стоит назвать его именем, которое несет в себе энергию благородства и побед.

• Александр— «защитник». А кто такой защитник? Это сильный, добрый и благородный сын.

Мальчики с таким именем пользуются бесспорным авторитетом у сверстников, а когда становятся взрослыми мужчинами — и у женщин.

Известные Александры: Македонский, Пушкин, Невский.

• Никита— имя с древнегреческими корнями. Никита значит «победитель».

Мальчик с таким именем всегда будет стараться показать максимальный результат в любом деле. Он хочет, может и знает, как получить то, что ему нужно.

Такие мальчики обычно вырастают заботливыми сыновьями, а также становятся надежными мужьями и отцами в своих собственных семьях.

Известные Никиты: Трубецкой, Хрущев, Михалков.

Василий — в переводе с древнегреческого — «царственный» или «царь».

Мальчики с таким именем обладают очень терпеливым характером. Они отличаются активностью, общительностью и редко скучают.

Даже маленькие Василии предпочитают брать инициативу в свои руки и добиваться целей. А взрослые мужчины с таким именем славятся безупречным нравственным поведением.

Известные Василии: Василий Блаженный, Аксенов, Ливанов.

• Владимир. Историки так и не определились, откуда идут корни этого имени. Существуют две теории: древнегерманская и старославянская. Значение имени — «Владеющий миром».

Мальчики с таким именем обычно социально активны. А взрослые Владимиры — сильные лидеры, к мнению которых прислушиваются окружающие.

Известные Владимиры: Путин, Высоцкий, Маяковский.

Имена для девочек

Многие женские имена несут в себе корень мужского имени, значение и характеристики которого также отображаются на судьбе его обладательницы.

Но ведь девочку хочется видеть счастливой, нежной и женственной в будущем! Вот имена, которые помогут дочери стать именно такой.

• Анастасия— «бессмертная» или «возвращенная к жизни».

Мужское имя Анастас, от которого произошло Анастасия, сегодня забыто. А вот женский аналог, наоборот, стал очень популярным.

Девочка с таким именем сможет с улыбкой преодолеть любые трудности и испытания, которые будут выпадать на ее жизненном пути.

Взрослая Анастасия — это сильная женщина, которая при этом остается нежной и любящей. А еще Анастасии прекрасные матери!

Известные Анастасии: Вертинская, Кински, Мыскина.

• Мария— «госпожа» с древнееврейского.

С виду может показаться, что Марии в жизни сопутствует абсолютная удача, дарованная ей судьбой просто так. Однако если присмотреться, то становится понятно, что все дело в том, что Мария сама управляет своей судьбой.

Она очень жизнелюбива, игрива и энергична. Такая девочка сможет найти решение любой своей проблемы.

Известные Марии: Шарапова, Шукшина, Кожевникова.

• Любовь. Это имя говорит само за себя! Маленькие Любочки излучают нежность и доброту. Такие девочки никогда не сидят на месте сложа руки, они всегда стремятся узнать что-то новое.

Взрослая Любовь — это заботливая мать, любящая дочь и верная жена.

Известные Любови: Орлова, Полищук, Успенская

• Виктория— «победа».

Это значит, что в жизни как маленькой Вики, так и взрослой Виктории будут присутствовать победы и в личной жизни, и в карьере, и в спорте — во всем, за что бы она ни взялась!

Известные Виктории: королева Виктория, Бекхэм, Толстоганова.

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