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Водонапорной башне на Плотинке возвращают первоначальный внешний облик
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Водонапорной башне на Плотинке возвращают первоначальный внешний облик 

e1.ru 19 минут назад
Фото: e1.ru
Один из символов Екатеринбурга, водонапорную башню, которая стоит на Плотинке, начали реставрировать снаружи и модернизировать изнутри.
— Там внутри рабочие уже ковыряются, — рассказали Е1.RU гуляющие по Плотинке люди.
Башню на Плотинке построили в конце ХIХ века, а потом несколько раз переделывали. В 1946 году ее приспособили под коммунальное жилье (да, внутри жили люди), а в 1972–1973 годах здесь все обустроили под сувенирный магазин. В начале 2000-х каменную кладку фасада покрыли слоем штукатурки и покрасили. Из-за этого утратился первоначальный облик здания. Авторы проекта его восстановят.
«Проектом предлагается выполнить полную очистку гранитной и кирпичной кладки стен первого этажа от окрасочных и штукатурных слоев с последующей заделкой трещин, реставрацией поверхности кладок и расшивкой швов, — говорится в документации проекта. — Угловые гранитные блоки и цокольная часть стен тонируются полупрозрачными составами в соответствии с тоновым решением конца XIX века. Также предлагается выполнить прозрачное антивандальное покрытие каменной кладки».
А поверхность бревен деревянного сруба расчистят и покроют прозрачной лазурью, которая защитит его от вредных воздействий.
После внутренней модернизации на первом этаже откроют продажу кофе навынос. А на втором — разместят смотровую площадку временные стенды экспозиций.
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