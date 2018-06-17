Ещё
Папа Римский сравнил аборты с преступлениями нацистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Папа Римский сравнил аборты с преступлениями нацистов 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Папа Римский Франциск осудил аборты, сравнив их с евгеникой, которая практиковалась в нацистской Германии, пишет газета Chicago Tribune.
"В прошлом веке весь мир был потрясен тем, что делали нацисты, чтобы очистить расу. Сегодня мы делаем то же самое, но в белых перчатках", — заявил Франциск на Семейном форуме в Италии.
Таким образом, глава Католической церкви высказался против и предродовых тестов, которые зачастую приводят к тому, что родители прекращают беременность после обнаружения у плода неверного развития или генетических нарушений.
На форуме Папа Римский также призвал принимать детей такими, какими «Бог их нам дает».
На настоящий момент запрета абортов добиваются деятели многих конфессий, особенно жесткую позицию занимают католические священники. В двух государствах Европы — Ватикане и Мальте — аборты запрещены полностью.
Евгеника — учение о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств. Зародилась в Англии в XIX веке, наибольшую популярность имела в первые десятилетия XX века. В послевоенный период евгеника стала рассматриваться как теоретическая основа преступлений нацизма, таких как практика расовой гигиены, эксперименты нацистов над людьми и уничтожение «нежелательных» социальных групп.
Последние новости
Трамп на G7 объяснил, почему Крым российский Спала с глаз пелена: ЧМ заставил Америку взглянуть на Россию по-новому Испытатель космической техники развеяла мифы о полете Терешковой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного2
Пуговка показала «беременный» живот17
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место77
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Как выглядят модели с необычной внешностью
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение