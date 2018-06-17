5 тату-салонов Москвы, где набивают красивые татуировки

Татуировки уже очень много лет не выходят из моды. Когда-то их воспринимали как протест обществу и непременно сопровождали восклицаниями вроде «ни на какую работу тебя с этим не возьмут», сейчас же татуировки стали в какой-то мере чем-то неотъемлемым и очень сокровенным.5 тату-салонов Москвы, где набивают красивые татуировкиВ небольшие надписи или масштабные рисунки каждый человек закладывает свой смысл, потому без какого-либо страха оставляет на себе след на всю жизнь как память о прошедшем

времени. Если вы считаете, что настало то время, когда вы готовы сделать

татуировку, подойдите к выбору мастера и салона самым серьезным образом.

Sashatattooing studios

Пожалуй,

самая популярная тату-студия среди девушек. На то, есть свои причины: тонкие

линии, красивые цвета, женственные эскизы — все для нас. В этой студии делают

как большие, так и маленькие татуировки, предлагают готовые эскизы и рисуют

специально под вас — всё опирается на ваши требования и желания. Студии есть не только в Москве, они буквально раскиданы по всему миру и с радостью примут вас с вашими идеями!

13 by Black Star

В тату-студии Тимати вы точно

найдете мастера себе по душе, поскольку их там много и каждый представляет

разные стили тату: ориентал, классика, реализм, традишнл, чеканно, linework, дотворк и многие другие. Мастера в «13» берутся за самые сложные и масштабные

работы, занимаются перекрытием больших шрамов и всегда выполняют свою работу

четко и качественно.

Vivo Tattoo

«Виво» специализируются

только и только на маленьких татуировках: с удовольствием набивают крохотные

рисунки или небольшие надписи. Бесспорный плюс этой студии в том, что они не боятся браться за невероятно тонкие работы и всегда предупреждают о «капризности» определённого места или цвета. Эта студия подходит для тех, кто только решился на первую татуировку и не хочет рисовать на своем теле огромные

картины.

Faux Pas Смотря

на их работы, сразу на ум приходит вся прочитанная за жизнь литература. Аккуратно,

лаконично, со смыслом и невероятно душевно — это всё про них. Если вы романтик

и книголюб, в Faux Pas вам точно подберут

татуировку, которой вы с трепетом в сердце будете дорожить всю жизнь!

Sorry Mom Tattoo

Здесь

вы так же можете найти мастеров на любой вкус, цвет и стиль, но в первую

очередь туда стоит идти за акварельными татуировками. Выглядят невероятно нежно

и не утяжеляются четкими линиями. Конечно, акварельные тату делают не только в « Sorry

Mom », но у них это получается как-то особенно хорошо!