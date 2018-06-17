5 тату-салонов Москвы, где набивают красивые татуировки 

Татуировки уже очень много лет не выходят из моды. Когда-то их воспринимали как протест обществу и непременно сопровождали восклицаниями вроде «ни на какую работу тебя с этим не возьмут», сейчас же татуировки стали в какой-то мере чем-то неотъемлемым и очень сокровенным.5 тату-салонов Москвы, где набивают красивые татуировкиВ небольшие надписи или масштабные рисунки каждый человек закладывает свой смысл, потому без какого-либо страха оставляет на себе след на всю жизнь как память о прошедшем
времени. Если вы считаете, что настало то время, когда вы готовы сделать
татуировку, подойдите к выбору мастера и салона самым серьезным образом.
Sashatattooing studios
Пожалуй,
самая популярная тату-студия среди девушек. На то, есть свои причины: тонкие
линии, красивые цвета, женственные эскизы — все для нас. В этой студии делают
как большие, так и маленькие татуировки, предлагают готовые эскизы и рисуют
специально под вас — всё опирается на ваши требования и желания. Студии есть не только в Москве, они буквально раскиданы по всему миру и с радостью примут вас с вашими идеями!
13 by Black Star
В тату-студии Тимати вы точно
найдете мастера себе по душе, поскольку их там много и каждый представляет
разные стили тату: ориентал, классика, реализм, традишнл, чеканно, linework, дотворк и многие другие. Мастера в «13» берутся за самые сложные и масштабные
работы, занимаются перекрытием больших шрамов и всегда выполняют свою работу
четко и качественно.
Vivo Tattoo
«Виво» специализируются
только и только на маленьких татуировках: с удовольствием набивают крохотные
рисунки или небольшие надписи. Бесспорный плюс этой студии в том, что они не боятся браться за невероятно тонкие работы и всегда предупреждают о «капризности» определённого места или цвета. Эта студия подходит для тех, кто только решился на первую татуировку и не хочет рисовать на своем теле огромные
картины.
Faux Pas Смотря
на их работы, сразу на ум приходит вся прочитанная за жизнь литература. Аккуратно,
лаконично, со смыслом и невероятно душевно — это всё про них. Если вы романтик
и книголюб, в Faux Pas вам точно подберут
татуировку, которой вы с трепетом в сердце будете дорожить всю жизнь!
Sorry Mom Tattoo
Здесь
вы так же можете найти мастеров на любой вкус, цвет и стиль, но в первую
очередь туда стоит идти за акварельными татуировками. Выглядят невероятно нежно
и не утяжеляются четкими линиями. Конечно, акварельные тату делают не только в « Sorry
Mom », но у них это получается как-то особенно хорошо!