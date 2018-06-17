Ещё
5 тату-салонов Москвы, где набивают красивые татуировки
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 тату-салонов Москвы, где набивают красивые татуировки 

Fraufluger.ru 59 минут назад
Фото: Fraufluger.ru
Татуировки уже очень много лет не выходят из моды. Когда-то их воспринимали как протест обществу и непременно сопровождали восклицаниями вроде «ни на какую работу тебя с этим не возьмут», сейчас же татуировки стали в какой-то мере чем-то неотъемлемым и очень сокровенным.5 тату-салонов Москвы, где набивают красивые татуировкиВ небольшие надписи или  масштабные рисунки каждый человек закладывает свой смысл, потому без  какого-либо страха оставляет на себе след на всю жизнь как память о прошедшем
времени. Если вы считаете, что настало то время, когда вы готовы сделать
татуировку, подойдите к выбору мастера и салона самым серьезным образом.
Sashatattooing studios
Пожалуй,
самая популярная тату-студия среди девушек. На то, есть свои причины: тонкие
линии, красивые цвета, женственные эскизы — все для нас. В этой студии делают
как большие, так и маленькие татуировки, предлагают готовые эскизы и рисуют
специально под вас — всё опирается на ваши требования и желания. Студии есть не  только в Москве, они буквально раскиданы по всему миру и с радостью примут вас  с вашими идеями!
13 by Black Star
В тату-студии Тимати вы точно
найдете мастера себе по душе, поскольку их там много и каждый представляет
разные стили тату: ориентал, классика, реализм, традишнл, чеканно, linework, дотворк и  многие другие. Мастера в «13» берутся за самые сложные и масштабные
работы, занимаются перекрытием больших шрамов и всегда выполняют свою работу
четко и качественно.
Vivo Tattoo
«Виво» специализируются
только и только на маленьких татуировках: с удовольствием набивают крохотные
рисунки или небольшие надписи. Бесспорный плюс этой студии в том, что они не  боятся браться за невероятно тонкие работы и всегда предупреждают о  «капризности» определённого места или цвета. Эта студия подходит для тех, кто  только решился на первую татуировку и не хочет рисовать на своем теле огромные
картины.
Faux Pas  Смотря
на их работы, сразу на ум приходит вся прочитанная за жизнь литература. Аккуратно,
лаконично, со смыслом и невероятно душевно — это всё про них. Если вы романтик
и книголюб, в Faux Pas вам точно подберут
татуировку, которой вы с трепетом в сердце будете дорожить всю жизнь!
Sorry Mom Tattoo
Здесь
вы так же можете найти мастеров на любой вкус, цвет и стиль, но в первую
очередь туда стоит идти за акварельными татуировками. Выглядят невероятно нежно
и не утяжеляются четкими линиями. Конечно, акварельные тату делают не только в  « Sorry
Mom », но у них это получается как-то  особенно хорошо!
Fraufluger.ru: последние новости
Свадьба Александра Цыпкина и Оксаны Лаврентьевой "Мы про стиль!" - Dolce&Gabbana представили новую коллекцию в Милане Базовый гардероб: 8 вещей, которые должны быть в гардеробе каждой женщины
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного2
Пуговка показала «беременный» живот17
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место77
На вкус и цвет: стоит ли глотать сперму84
Как выглядят модели с необычной внешностью
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение