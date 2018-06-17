«Сексуальность зашкаливает»: поклонники восхищены красотой Ани Лорак 

В Сети обсуждают новый снимок Ани Лорак, на котором она демонстрирует идеальную фигуру и природную сексуальность. Особой пикантности снимку придает необычная накидка, напоминающая кольчугу, которая очень гармонично смотрится на артистке.
На днях Лорак, настоящее имя которой Каролина, показала в Инстаграме снимок в необычном наряде, который привел в восторг ее многочисленных фанатов. Певица предстала в сексуальном образе обольстительницы, надев поверх черного боди накидку, напоминающую кольчугу. Этот наряд, демонстрирующий красивую грудь и стройные ноги Ани Лорак, обнажил не только части тела, но и чувственность артистки. Волнующий образ дополнили укладка с эффектом мокрых волос и яркий макияж. Поклонники артистки засыпали ее комплиментами, отмечая, что чувство стиля не позволило ей даже в таком наряде выглядеть пошло, а накидка в виде кольчуги только подчеркнула ее сексуальность и привлекательность.
«Вы очень красивая женщина! Люблю слушать ваши песни, наполненные смыслом и отличной музыкой!» «Этот взгляд проникает в самое сердце! Как же повезло вашему мужу!» «Боже, какая у Ани потрясающая энергетика! Сексуальность зашкаливает» «Сногсшибательный образ!» «Невероятная женщина! Вы мой идеал»
Известно, что Ани Лорак умеет не только любить мужчин, но и дружить с ними. Долгое время она находится в дружественных теплых отношениях с певцом Сергеем Лазаревым. Артисты поддерживают, восхищаются талантом и всегда ходят на премьерные сольные концерты друг друга. Под совместными фото Лорак и Лазарева часто намекают на романтические отношения между звездами, но они всегда опровергают подобные слухи. Ну а поклонники артистов мечтают о дуэте Ани и Сергея, и, возможно, когда-нибудь их мечта сбудется.