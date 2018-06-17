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А если крыса съест моего ребенка?
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А если крыса съест моего ребенка? 

Аист на крыше 15 минут назад
Фото: Аист на крыше
В Мьянме очень сильно бросается в глаза общая антисанитария жизни, отдельное внимание на себя обращают жители улиц, канализаций и домов — крысы. Каждый раз, встречая их на улице во время прогулки или наблюдая слоняющимися по подъездам домов (назвать их парадными по питерскому обычаю язык не поворачивается), я думала — а каково это, жить рядом с крысами? Что с ними делают? Как избавляются? И избавляются ли в принципе? А если дети? Недавно мне «посчастливилось» пережить такой опыт. Все началось с банальной идеи поменять кухонный гарнитур — старый был установлен еще в советские времена и был слегка в непрезентабельном виде. Захотели — сделали. Определили макет, договорились с установщиками — дело пошло, но не быстро — в итоге удалось справиться всего за 7 дней с начала демонтажа старой кухни. Про скорость работы и качество я, пожалуй, промолчу — вернемся к теме. Поскольку демонтажу подлежала вся кухня, мне пришлось разместить все оборудование в комнатах — посуда, пароварка для детского питания, чайник, детские кашки и баночки — все переехало на время ремонта и заняло все свободное пространство в спальне и гостиной. Самое ценное было установлено поближе к спальной зоне — в полутора метрах от кровати. Все шло своим чередом — днем ремонтные работы, вечером уборка и проветривание, ночью спокойный сон под монотонный шум ливня. Ровно до тех пор, пока в 3 часа утра я не проснулась под непонятные звуки в спальне. Словно кто-то что-то грызет. И тут до меня дошло — на столе в метре от кровати в пакетике стояла открытая металлическая баночка мясного пюре «Тема». И ее кто-то грыз. Я моментально проснулась. В безумной панике от осознания, что это может быть только крыса, я пыталась нащупать телефон и включить фонарик. Конечно же, я не застала ее на столе, но увидела мельком, как серый комочек метнулся в другую комнату, на столе остались грязные следы, а в пакетике зияла дыра. Сложно описать эмоции, которые испытываешь в такой момент. Скажу только, что той ночью я больше не заснула, как и в следующие две ночи, пока рабочие пытались залатать дырку. Неделю после этого мне снились кошмары, и я просыпалась посреди ночи от любых звуков в квартире. Следующие две ночи мы спали с закрытыми в спальню дверьми и крысоловкой на кухне, оба утра я со страхом выходила из спальни, ожидая увидеть самое худшее. В первое утро мы нашли мышку или крыску — уж не знаю точно. Она была серенькая и достаточно компактная. Ребенок был в безумном восторге, когда увидел ее в клетке. В отличие от него я была вообще не рада. Мой шок от самого факта наличия в квартире крысы был почти тут же смягчен — я увидела, как по улице через садовую дорожку неспешно идет черная КРЫСА размером с кошку. Мне тут же полегчало — у меня маленькая, скорее всего молодая, а значит, не настолько свирепая. Я боялась, что крысы поселятся в квартире, — я приставала с этим вопросом ко всем коллегам и знакомым. Я каждый день намывала пол с Dettol, наливая его побольше, в надежде, что он действительно работает и убивает все микробы. Я не выпускала ребенка из спальни, чтобы он вдруг не прополз там, где пробегала крыса, и не облизал руки. Мы живем в 21 веке, когда на каждый вопрос тебя спрашивают — а ты гуглил? что Интернет говорит? Что увидела я, когда решила нагуглить «крыса в доме» — крыса или мышь в доме, примета положительная или плохая? Что? Какая примета? О чем вы? Вот цитата с сайта — «Считается, что появление большого количества мышей рядом с жильем предвещает скорое обогащение хозяина. Из этого грызуна даже делали талисманы для притягивания финансов». Как бы заманчиво ни звучала данная фраза, я, как реалист с маленьким ребенком на руках, вижу в этом явлении намного больше минусов, чем плюсов.
Крысы опасны, поскольку являются переносчиками возбудителей тяжелых для человека инфекций — чумы, сыпного тифа, сальмонеллеза.
Крысы отлично лазают, прыгают и плавают, обладают сверхчувствительным обонянием — так что придется сильно постараться, чтобы избавиться от них.
Крысы могут собираться в стаи и нападать на человека. Богатое воображение рисовало такую картинку и не давало уснуть несколько ночей подряд.
На этом можно и закончить. Какие там деньги и богатство, когда на кону здоровье и, возможно, даже жизнь?! Не могу представить, как в таких условиях живут местные, ведь зачастую у них дома — это палатки из пальмовых листьев или балаганчики из непромокаемой ткани. Что в таких условиях они делают, если в семье есть дети, я тоже не могу представить — надеюсь, что не разрешают играться с крысами хотя бы. Я, правда, слышала, что местные их едят — по рынкам ходят торговцы со связками мертвых мышек, но я никогда не видела этого сама, и надеюсь, что это все же из области фантастики. Не знаю, насколько борьба с грызунами тяжела в квартире/доме в России, но моя история закончилась спустя почти 4 ночи — все это время рабочие искали и заделывали дырки. После этого еще три ночи мышеловка стояла пустая, с одиноко висящим там кусочком сыра. К слову, 200 граммов сыра (импортного, своего тут нет) стоят 5 долларов, так что на этих «товарищей» мне пришлось раскошелиться!
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