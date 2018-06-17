Ещё
Фото: Финалистку «Холостяка» застукали с братом Тимати
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото: Финалистку «Холостяка» застукали с братом Тимати 

Пятый канал 49 минут назад
Фото: Пятый канал
Участница телешоу «Холостяк» Виктория Короткова дошла до финала, но не получила от Егора Крида заветного кольца. Модель не стала горевать, а вместо этого нашла утешение в объятьях Артема Юнусова — брата основателя лейбла Black Star Тимати, сообщает Утро.ру со ссылкой на Telegram-канал «Super!».
Викторию заметили на веранде одного из московских ресторанов с Артемом. Возлюбленные обнимались на глазах у публики.
Финалистку «Холостяка» Викторию Короткову застали вместе с братом Тимати. Похоже, что, потерпев неудачу с Егором Кридом, у модели получилось завоевать сердце младшего брата учредителя Black Star Артема. Парочку застали в одном из московских ресторанов, где они обнимались, сидя на веранде. Как вам пара?
Публикация от SUPER (@super.ru)
15 Июн 2018 в 9:32 PDT  Пользователи социальных сетей начали сомневаться в искренности чувств Виктории, о которых она говорила Егору Криду, и даже заподозрили ее в предоставлении эскорт-услуги.
— Что еще можно говорить про любовь Ви!
— Вот это скорость с одним членом команды не вышло, теперь с другим. Преуспела девчонка!
— Ну сразу было понятно, что «Холостяк» это тупо шоу, где все уже сразу обговорено, раньше смотрела, думала, что все правда, и там реально ищут любовь, но после последнего сезона с Кридом разочаровалась от того, что девушки приходят просто пропиариться, чтобы им такие потом предлагали встречаться…
— Да она просто его обслуживает, — пишут пользователи социальных сетей.
В свою очередь Егор Крид расстался с финалисткой шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной. Как пишут СМИ, после окончания проекта пару еще нигде не замечали вместе. Не было Даши и на закрытой презентации лейбла Blask Star.
А 16 июня в гостях телевизионного шоу Ивана Урганта он жестоко пошутил в адрес победительницы шоу «Холостяк», вместе со своим другом Тимати Егор цинично высмеял ее повторное участие в шоу и предложил ей в третий раз попытать счастье.
Пятый канал: последние новости
СМИ: ведущая «Орла и решки» встречается с экс-солистом группы «Smash!» Instа-богиня и бесстыдница Ратаковски показала фанатам и грудь, и ягодицы сразу Холостяк Алексей Воробьев показал свою новую избранницу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горе сплотило семью Павла Прилучного2
Звезды, которые обожают сниматься обнаженными41
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место77
Как выглядят модели с необычной внешностью
Муж-изменник застрял в любовнице и попался жене78
Видео
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение