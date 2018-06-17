Фото: Финалистку «Холостяка» застукали с братом Тимати

Викторию заметили на веранде одного из московских ресторанов с Артемом. Возлюбленные обнимались на глазах у публики.

Финалистку «Холостяка» Викторию Короткову застали вместе с братом Тимати. Похоже, что, потерпев неудачу с Егором Кридом, у модели получилось завоевать сердце младшего брата учредителя Black Star Артема. Парочку застали в одном из московских ресторанов, где они обнимались, сидя на веранде. Как вам пара?

Публикация от SUPER (@super.ru)

15 Июн 2018 в 9:32 PDT Пользователи социальных сетей начали сомневаться в искренности чувств Виктории, о которых она говорила Егору Криду, и даже заподозрили ее в предоставлении эскорт-услуги.

— Что еще можно говорить про любовь Ви!

— Вот это скорость с одним членом команды не вышло, теперь с другим. Преуспела девчонка!

— Ну сразу было понятно, что «Холостяк» это тупо шоу, где все уже сразу обговорено, раньше смотрела, думала, что все правда, и там реально ищут любовь, но после последнего сезона с Кридом разочаровалась от того, что девушки приходят просто пропиариться, чтобы им такие потом предлагали встречаться…

— Да она просто его обслуживает, — пишут пользователи социальных сетей.

В свою очередь Егор Крид расстался с финалисткой шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной . Как пишут СМИ, после окончания проекта пару еще нигде не замечали вместе. Не было Даши и на закрытой презентации лейбла Blask Star.