Фото: Финалистку «Холостяка» застукали с братом Тимати 

Участница телешоу «Холостяк» Виктория Короткова дошла до финала, но не получила от Егора Крида заветного кольца. Модель не стала горевать, а вместо этого нашла утешение в объятьях Артема Юнусова — брата основателя лейбла Black Star Тимати, сообщает Утро.ру со ссылкой на Telegram-канал «Super!».
Викторию заметили на веранде одного из московских ресторанов с Артемом. Возлюбленные обнимались на глазах у публики.
Финалистку «Холостяка» Викторию Короткову застали вместе с братом Тимати. Похоже, что, потерпев неудачу с Егором Кридом, у модели получилось завоевать сердце младшего брата учредителя Black Star Артема. Парочку застали в одном из московских ресторанов, где они обнимались, сидя на веранде. Как вам пара?
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15 Июн 2018 в 9:32 PDT Пользователи социальных сетей начали сомневаться в искренности чувств Виктории, о которых она говорила Егору Криду, и даже заподозрили ее в предоставлении эскорт-услуги.
— Что еще можно говорить про любовь Ви!
— Вот это скорость с одним членом команды не вышло, теперь с другим. Преуспела девчонка!
— Ну сразу было понятно, что «Холостяк» это тупо шоу, где все уже сразу обговорено, раньше смотрела, думала, что все правда, и там реально ищут любовь, но после последнего сезона с Кридом разочаровалась от того, что девушки приходят просто пропиариться, чтобы им такие потом предлагали встречаться…
— Да она просто его обслуживает, — пишут пользователи социальных сетей.
В свою очередь Егор Крид расстался с финалисткой шоу «Холостяк» Дарьей Клюкиной. Как пишут СМИ, после окончания проекта пару еще нигде не замечали вместе. Не было Даши и на закрытой презентации лейбла Blask Star.
А 16 июня в гостях телевизионного шоу Ивана Урганта он жестоко пошутил в адрес победительницы шоу «Холостяк», вместе со своим другом Тимати Егор цинично высмеял ее повторное участие в шоу и предложил ей в третий раз попытать счастье.