12 плюсов групповых занятий

СодержаниеВы получаете мощную мотивациюВремя на групповых тренировках будет лететьЗанятия будут более эффективнымиУ занятий будет четкая структураВы будете уверены, что правильно выполняете упражненияНикакого стрессаГрупповой фитнес — это более разнообразные занятияВы сожжете больше калорийГрупповые тренировки сделают вас более организованным человекомВы заведете новых друзейКонкуренция в группе — тоже отличная мотивацияГрупповой фитнес — это весело

Что видит новичок, первый раз переступивший порог спортзала? Пугающего вида тренажеры, инвентарь непонятного назначения, красивые тела опытных спортсменов, до которых пока очень далеко. Прибавим сюда полное отсутствие знаний о том, как правильно нужно тренироваться. Все это явно не мотивирует на эффективные занятия. А что если для начала обзавестись абонементом на групповые тренировки? В фитнесе есть масса направлений, которые можно освоить — начиная неспешной йогой и заканчивая энергичной сайкл-аэробикой. И все это групповые тренировки. Эффективные, мотивирующие, веселые. Вместе с MedAboutMe обозначим 12 причин, по которым упражнения в группе обязательно должны стать частью вашей фитнес-программы.

Вы получаете мощную мотивацию

Занимаясь в группе, вы будете окружены единомышленниками, своими «союзниками» в борьбе за красивое тело и накаченные мышцы. А это мотивирует гораздо больше, чем если бы вы занимались «сами по себе». Поможет выдержать все тяготы тренировок и инструктор, поддерживающий, наставляющий и вдохновляющий каждого в группе. В таком окружении вы точно найдете в себе физические и эмоциональные силы на эффективные тренировки!

Время на групповых тренировках будет лететь

Представьте, вы крутите дома педали велотренажера. И кажется, что уже прошло как минимум полчаса и скоро наконец-то можно расслабиться. Но нет, смотрите на таймер, и оказывается, что и пяти минут не прошло. Так же медленно будет тянуться время и в тренажерном зале, если заниматься в одиночку.

Групповые занятия фитнесом — другое дело. Они намного интенсивнее и разнообразнее, проходят под энергичную музыку. Пока будете выполнять все запланированные тренером упражнения, о времени точно забудете.

Совет!

Кажется, что нет ничего скучнее, чем крутить педали велотренажера. Но одиночным занятиям есть более интересная альтернатива — сайкл. Это групповые интервальные тренировки на специальных облегченных велотренажерах. Они завоевали большую популярность — как среди новичков, так и среди опытных спортсменов. Занятия очень интенсивные, часто проходят под музыку, участники группы то встают на педали, то удобно сидят на седлах велосипедов. Пульс то «утихает», то «взлетает» до максимума. Попробуйте сайкл-аэробику, если надоело крутить педали в одиночестве!

Занятия будут более эффективными

Часто бывает, что одиночные тренировки (неважно — дома или в спортзале) не показывают такого высокого результата, как групповой фитнес. Главная причина — вы себя жалеете, в итоге не выкладываясь по полной. К тому же, без профильных знаний невозможно самостоятельно составить себе программу тренировок, которая бы вела к цели — похудеть или «прокачать» определенную группу мышц.

На групповых занятиях вас никто жалеть не будет. Придется выполнять все предусмотренные конкретной фитнес-программой упражнения. А это и есть высокоэффективные тренировки!

У занятий будет четкая структура

В любой фитнес-программе важен конкретный план. Какое-то время уделяется на разминку, остальное уходит на основные упражнения. У занятий должна быть четкая структура. Индивидуальные тренировки этого важного аспекта, как правило, лишены. А значит и эффективными они не будут. Новички просто не обладают важными знаниями — сколько времени нужно на разминку, когда давать себе отдых, как следить за пульсом.

Посещая групповые занятия, ничего планировать и выстраивать структуру занятий не придется! Программу тренировок «придумает» за вас квалифицированный тренер. А это и правильная разминка, чтобы разогреться, и основные занятия, сопряженные с минутками отдыха.

Вы будете уверены, что правильно выполняете упражнения

А вы уверены, что, занимаясь самостоятельно, сможете правильно выполнять конкретные упражнения? И не важно, занимаетесь ли вы дома или купили абонемент в тренажерный зал. Можно тысячу раз посмотреть мастер-класс в интернете о том, как сделать планку, но в итоге так и не выполнить упражнение правильно. А ведь только качественно выполненные упражнения — залог эффективных и безопасных тренировок. «Одиночный» фитнес этого будет лишен.

С групповыми занятиями все по-другому. Тренер следит, чтобы каждый в группе выполнял упражнения правильно. Если нужно, всегда можно спросить, а правильно ли вы все делаете. Так вы извлечете максимальную пользу из упражнений и снизите риски спортивных травм.

Никакого стресса

Любой вид спорта — отличный «антидепрессант». Когда вы занимаетесь, в организме активно синтезируется эндорфин (гормон счастья). Тренировки помогают поднять настроение и настроиться на позитив, становятся профилактикой депрессии.

Но групповые занятия в плане снятия стресса намного эффективнее «одиночного» фитнеса! Это доказывают исследования ученых из Университета Новой Англии. В эксперименте приняли участие 69 студентов с медицинского факультета. Всех разделили на 3 группы. Участники первой обязаны были 30 мин. заниматься групповым фитнесом раз в неделю. Испытуемые из второй группы должны были тренироваться в одиночку на обычных тренажерах не реже 2 раз в неделю. У участников третьей группы был обычный ритм жизни без дополнительных физических нагрузок. Спустя 12 недель среди всех членов трех команд был проведен опрос. Те, кто занимался фитнесом в группе, отметили значительное улучшение своего эмоционального состояния и снижение уровня стресса. Другие же испытуемые не называли каких-либо значительных изменений в уровне восприятия стресса.

Хотя в этом конкретном исследовании внимание уделялось только нескольким десяткам студентов, специалисты полагают, что результаты окажутся похожими, если провести опросы и среди другой группы людей.

Совет!

Что еще не хуже спорта снимает стресс? Конечно, музыка. Значит пора совместить спорт и песни. И это вполне удалось создателям программы cardioke. Это направление еще называют «караоке-фитнесом». Тут все понятно. Участники групповых тренировок поют, энергично танцуя. Антистрессовые занятия «2 в 1» — кардиотренировки и пение. Со стороны выглядит необычно — люди усиленно поют в микрофоны и активно двигаются в такт музыке. Может, и смешно, но главное то, что тренировки очень эффективны. Как правило, сеанс длится не более 40 мин. Но за это время вы успеете сжечь сотни килокалорий и дойдете до полного изнеможения. Узнайте, проводят ли в вашем городе тренировки cardioke. Любителям караоке они точно понравятся.

Групповой фитнес — это более разнообразные занятия

Почему многие бросают заниматься спортом, так и не достигнув поставленных целей? Потому что им становится скучно от однообразных занятий дома или в тренажерном зале.

С групповыми тренировками такого точно не случится! Каждое направление фитнеса — это большое разнообразие программ тренировок. И не важно, какие занятия вы станете посещать — пилатес, йогу, степ-аэробику, танцы. Опытный тренер будет постоянно включать в программу новые связки и упражнения, что разнообразит тренировки. Посещать такие занятия — одно удовольствие.

Совет!

Молодым мамам бывает сложно привести себя в форму после родов. Не хватает ни сил, ни времени. Специально для женщин с малышами разработано новое направление в фитнесе — stroller fitness (в переводе — «фитнес с коляской»). Этот вид тренировок разработала фитнес-тренер и по совместительству молодая мама Лиза Драксман. В больших городах России это направление уже стали осваивать многие фитнес-клубы. Попробуйте и вы! Занятия могут проходить и в зале, и на улице. Мама занимается, а ребенок рядом в коляске. Причем и сама коляска зачастую становится спортивным инвентарем для выполнения тех или иных упражнений.

Вы сожжете больше калорий

Как занимается в спортзале неподготовленный новичок без личного тренера? Наверняка, для проведения занятий он выберет «скучные» вело— или эллиптический тренажер, беговую дорожку. А тренировки с умеренной нагрузкой на этих тренажерах позволят сжечь максимум 290 ккал за полчаса. Не так много, как хотелось бы. За то же время активный групповой фитнес помогает «переработать» как минимум 400 ккал. А вот это уже отличные показатели эффективности тренировок, особенно для тех, кто худеет.

Совет!

Хотите сжечь максимум калорий за одну тренировку? Тогда стоит купить абонемент на занятия Kangoo Jumps. Это активный фитнес на специальных пружинистых ботинках. Они весят около 2 кг, но при этом вся нагрузка равномерно распределяется по мышцам, а не уходит в суставы. С Kangoo Jumps вы станете более выносливыми, научитесь держать равновесие, подкачаете ноги, скинете лишний вес. А главное — это весело и очень энергозатратно. За 50-60 мин. тренировки на пружинистых ботинках вы гарантированно сожжете до 1200 ккал!

Групповые тренировки сделают вас более организованным человеком

Пока вы занимаетесь самостоятельно, какой-либо надзор за качеством выполнения упражнений и временем тренировки отсутствует. Вы можете по своему желанию сделать себе выходной без спорта или заниматься меньше, чем положено. А ведь от частоты занятий будет зависеть и их результат. Ваша личная организованность еще важнее, чем квалификация вашего тренера.

А если будете тренироваться в группе, вряд ли сможете посреди занятий выйти из зала «просто потому что устали». Придется качать пресс, прыгать и отжиматься «от звонка до звонка». Конечно, никто не станет вас ругать как в школе, если вы пропустите одну тренировку. Но зачастую групповые занятия — это тот самый толчок, который способен вытолкнуть за дверь дома в спортзал, когда так хочется поваляться перед телевизором. Ведь группа уже стала «как родная», как-то неудобно пропускать занятия, когда все на них придут. И это тоже неплохая мотивация!

Совет!

В фитнесе, как в армии, важна дисциплина! Не будете отлынивать от занятий и станете посещать их регулярно, быстро отметите положительный результат. С самоорганизацией «непорядок»? Специально для вас создана программа тренировок Fitness Boot Camp. В переводе boot camp означает «тренировочный лагерь для подготовки новобранцев». Именно эта идея стоит на первом месте на фитнес-занятиях — вас тренируют, как новобранцев. Это некий лагерь для тех, кто хочет похудеть или решил бросить вызов самому себе. Занятия проводятся не в уютных спортзалах, а на улице. Ливень, солнцепек, сильный ветер — вы все равно будете заниматься. Адреналин и командная работа! Вы сами можете выбрать продолжительность курса — одни выходные, неделя, все лето.

Fitness Boot Camp — новое для России направление. Таких «лагерей» немного, цена высокая. Но многие фитнес-центры буткампом стали именовать любые групповые тренировки на свежем воздухе. Есть смысл попробовать.

Вы заведете новых друзей

Регулярное посещение спортзала — это что-то новое в жизни, возможность сменить привычную обстановку, выйти из зоны комфорта. Не менее важные преимущества спорта, чем отличное здоровье и подтянутое тело. А среди единомышленников вы довольно легко найдете новых друзей, с которыми можно перенести общение за пределы спортзала.

Не стесняйтесь знакомиться друг с другом, вы точно найдете общий язык, ведь общие интересы — спорт — уже есть!

Конкуренция в группе — тоже отличная мотивация

Да, вы заводите в спортзале новых друзей. Но кто сказал, что между приятелями не может быть конкуренции? И это очень хорошо, поскольку здоровая конкуренция всегда мотивирует! Ничего удивительного — вы стараетесь выбиться в лидеры в своей группе, быстрее «построить» идеальное тело. Значит вы точно не будете пропускать занятий, станете двигаться на тренировках активнее. А это уже залог успеха.

Групповой фитнес — это весело

Энергичная музыка, разнообразные упражнения, единомышленники, которые мотивируют и поддерживают друг друга, обмен опытом, новые знакомства… Можно с уверенностью сказать, что групповой фитнес — это весело. Если сравнивать с одиночными занятиями, тренировка в группе приносить намного больше положительных эмоций.

Совет!

Хочется попробовать самые забавные тренировки? Сходите на ZUU-фитнес (или зоофитнес). Это новое направление, в котором упражнения имитируют движения животных. Если хотите почувствовать себя львом перед прыжком, потягивающейся кошкой, большой лягушкой, повисшей на лиане обезьяной или пятящимся крабом, вам точно понравится ZUU-фитнес. И не думайте, что на занятиях вы только и будете делать, что смеяться с участниками группы. Нет. Это направление фитнеса считается одним из самых энергозатратных. Получасовая тренировка поможет сжечь около 400 ккал. А это довольно много, если сравнивать с тем же пилатесом.

Комментарий экспертаИнга Коуру-Недашковская, фитнес-эксперт, инструктор групповых программ

Что лучше — групповые занятия, самостоятельные или с тренером?

К неоспоримым преимуществам групповых тренировок можно отнести их «коллективный дух». Занимающиеся в группе стимулируют друг друга к активному выполнению упражнений. И даже если силы уже на исходе, глядя на «соседа», хочется дойти до конца. Эмоциональный заряд тренера и других занимающихся также имеет значение. Тренер подбадривает и поднимает настроение. Под его руководством корректируется техника выполнения упражнений. Конечно, если в зале присутствует слишком много занимающихся, у тренера меньше возможности контролировать всю группу. Но опытный специалист всегда найдет выход из положения, ориентируясь на особенности каждого занимающегося — «сильные» получат необходимую нагрузку, а новички не останутся без должного внимания и помощи в выполнении упражнений.

Групповой фитнес, безусловно, дает возможность занимающимся приобрести или поддерживать хорошую физическую форму. И в зависимости от выбранного направления (mindbody, танцевальные, силовые) — быстро достичь тех или иных целей.

Групповые тренировки в фитнес-клубах проходят не только в залах. Многие спортивные центры предлагают своим клиентам групповые тренировки и в тренажерных залах, и outdoor-программы. Занятия в группах —это еще и соревновательный аспект, что также является стимулом для многих клиентов.

Не все клиенты любят и не всем подходят групповые занятия. К счастью, всегда есть альтернатива — индивидуальные занятия с тренером. Персональные тренировки с профессиональным тренером рекомендуются в случае определенных медицинских противопоказаний. Например, когда у клиента есть заболевания, требующие особого внимания (сердечно-сосудистые, травмы, сколиоз, ожирение и др.). Тренер при составлении индивидуальной программы будет учитывать эти особенности, возможно, разрабатывая программу совместно с врачом. Следующий случай — клиент хочет заниматься именно в тренажерном зале, но не знает, как правильно выполнять упражнения, не знаком с тренажерами, не имеет представления, как грамотно построить тренировочную программу. В этом случае также не помешает обратиться к персональному тренеру. Специалист поможет сориентироваться, подберет веса, составит программу занятий, будет следить за правильностью выполнения упражнений. Также тренер может разрабатывать план питания. Если клиент хотел бы серьезно скорректировать свою фигуру, также требуется индивидуальный подход и индивидуальная программа, которую составит тренер для достижения результата.

Самостоятельные тренировки в зале также возможны. Если человек занимается уже не первый год и вполне уверен в своих силах. В случае каких-либо вопросов, он всегда может обратиться за советом к дежурному тренеру (он обычно всегда присутствует в зале), может воспользоваться «виртуальным тренером». Сейчас существует масса мобильных приложений, где можно составить программу тренировок. Программы в режиме онлайн пользуются популярностью и являются альтернативой персональному тренингу. Девайсы вполне могут заменить прямое человеческое общение, хорошо подходят интровертам и тем, кто избегает большого скопления людей.

Комментарий экспертаКсения Писарева, тренер групповых программ, персональный тренер

Групповое занятие — это, прежде всего, драйв. Людям, которым важна и нужна энергетика и атмосфера стадиона, чтобы «раскачаться» и вовлечься в процесс, надо непременно идти в группу. Это будет особенно полезно тем, кому важно ощущать себя частью команды. Если клиент попал в «свою» группу (по уровню физической подготовленности), его развитие идет гораздо быстрее, ему легче эмоционально вовлечься в тренировочный процесс. Равняясь на сильных, новенькие улучшают свои спортивные показатели высокими темпами. Мало кто хочет быть в отстающих, слабым звеном.

Фитнес-группа — это всегда эмпатия. Часто клиенты знакомятся и продолжают общение вне стен фитнес-клуба. Это огромный плюс, ведь ЗОЖ-окружение и поддержка единомышленников играют важную роль. При этом групповые занятия, как и любые другие, развивают все качества спортсменов: силу, выносливость, ловкость, гибкость, скорость. И при этом дают хорошую эмоциональную разгрузку.

Минус групповых занятий, пожалуй, один. Но большой. Здесь бывает очень сложно отстроить идеальную технику. А ведь это 70% успеха в достижении любой спортивной цели! Если я вижу, что у клиента откровенно страдает техника выполнения тех или иных упражнений, и он не реагирует ни на вербальные, ни на голосовые команды, я всегда рекомендую ему взять несколько индивидуальных занятий. К тому же, не все направления фитнеса хороши в группе. Так называемый «интеллектуальный» фитнес (пилатес, миофасциальный релиз, стретчинг) гораздо эффективнее в индивидуальном формате. Потому что требует осознанности, спокойного ума и четких индивидуальных рекомендаций. Здесь важно найти своего наставника-тренера.

По статистике фитнес-клубов, индивидуальный и групповой формат занятий совмещает относительно небольшой процент клиентов. Все-таки «соло-тренировки» и фитнес в команде — это разные психотипы. С точки зрения дальнейшей самостоятельной работы и роста спортсмена, индивидуальный тренинг, конечно, эффективнее. Но с точки зрения первоначального вовлечения в сам процесс и эмоциональной разгрузки, групповые тренировки подойдут наилучшим образом.

Комментарий экспертаДарья Савина, персональный тренер по фитнесу и бодибилдингу (FPA), сертифицированный преподаватель кундалини йоги, автор онлайн-проекта по самостоятельному фитнесу

У каждого вида занятий есть свои плюсы и минусы.

Занятия в группе любят за эффект синергии. Одно дело заниматься в одиночестве, другое дело — оказаться в окружении 20-30 человек, которых подбадривает и мотивирует задорный тренер. Постоять в сторонке не получится, обязательно захочется повторять! Энергетика решает все, поэтому люди «подсаживаются» на зумбу и аэробику в первую очередь именно из-за эмоционального заряда. Хотя для создания фитнес-фигуры это малоэффективные нагрузки. Групповые занятия подойдут начинающим и тем, кто с трудом заставляет себя тренироваться. Минусы: программа усредненная, не учитывает уровень подготовки участников, их противопоказания. У тренера нет времени объяснить детально технику и следить за каждым участником, грамотно повышать нагрузку.

Занятия с тренером дают массу преимуществ. Тренер составляет индивидуальную программу, учитывающую уровень подготовки и противопоказания клиента, помогает достичь конкретной цели. Он всегда рядом — объяснит, проследит за правильной техникой. Где нужно — подбодрит, поддержит, «дожмет» там, где сами привыкли не дорабатывать. Схалтурить сложно, поэтому результаты и скорость прогресса вас впечатлят. Минусы — высокая стоимость занятий. Не все могут позволить себе 2-3 раза в неделю заниматься в тренажерном зале с персональным тренером.

Самостоятельные тренировки — это серьезная проверка личной замотивированности, подготовленности и дисциплины. У «продвинутых» это есть, и они спокойно тренируются в одиночестве. А у новичка возможны трудности по всем трем пунктам. Здесь нет энергии толпы с групповых занятий, здесь нет строгого тренера, который надзирает и направляет. Зато это самый простой способ начать тренироваться прямо сейчас — сделать пять минут приседаний и пресса, почувствовать приятный заряд бодрости. Если в спорте вы новичок, обязательно изучите правильную технику каждого упражнения и противопоказания. В идеале лучше взять один урок с тренером для корректировки ошибок. Занимайтесь по профессионально составленной программе. И это не 12 мин. в день по мастер-классам из интернета! В этом случае есть шанс, что результат будет слабым, а вы потеряете время и интерес. Чтобы преодолеть преграды на пути к самостоятельным тренировкам, лучше выбирать готовые онлайн-программы. Вы будете повторять упражнения за тренером на видео, сохраните интенсивность тренировки, и будете заниматься регулярно.

Комментарий экспертаИнна Суздальцева, организатор трансформационных фитнес-туров

Групповые занятия — гораздо больше, чем просто спорт!

Вы помните это чувство восторга, когда проходите мимо зала групповых тренировок? Это завораживает. Участники процесса объединены одной целью и кажется, что никто не может их остановить. Групповая тренировка — это одновременно большое количество людей в одном месте, ритмичность движений и харизма тренера. На групповом занятии латиной, треккингом и в фитнес-туре мы чувствуем то же, что и наши предки, собираясь вместе у костра много веков назад. А что находили наши предки в ритуальных танцах у костра? Что чувствовал древний человек, повторяя одни и те же священные движения?

Древние люди ощущали данный процесс гармоничным. А в некоторых случаях даже необходимым для выживания. Основные причины, актуальные для древних людей и для участников современных групповых тренингов, вполне схожи. Это принадлежность человека к природе и животному миру, а также наша древняя мотивация к объединению. В природе все подчинено ритмическим закономерностям. И наш ритм — это такая же естественная характеристика человека как и «стадность». Все древние ритуальные танцы проходили в ритмизованных мощных формах. Большое количество людей, повторяющих одно и то же движение, высвобождает энергию, дает чувство единства и даже родства.

Попробуйте найти подобное ощущение в следующий раз на групповом занятии! Интересно, что на различные виды танцев цивилизация не так уж и повлияла. В современном спорт-клубе танцы до сих пор представлены именно в виде групповых занятий.

Казалось бы, город как искусственная среда для человека, должен отодвинуть нас от предков. Однако в городе наша «натуральность» проявляется сильнее. Мегаполис — стрессовая среда. Неосознанный поиск единомышленников, энергетическая и физическая сопричастность к большому процессу — естественная потребность жителя мегаполиса. Человек в большом городе уязвлен, а занятия в группе приносят больше положительных эмоций, дают поддержку и драйв.

Люди, далекие от физической культуры, могут подумать, что групповые тренировки носят хаотичный характер и случайный состав участников. А вот практика показывает, что 80% людей, пришедших на конкретный групповой тренинг, имеют схожие интересы, возраст и стиль жизни!

Групповые тренировки — это место не только для фитнеса, а еще для физического и энергетического общения людей, близких по духу. Особенно это относится к фитнес-турам, участники которых занимаются групповым фитнесом и проводят много времени вместе. По окончании тура участники отмечают схожесть интересов и дружеский настрой компании. При длительных групповых тренингах люди быстро и легко заводят знакомства.

Нельзя не отметить важную роль тренера, учителя, гуру. Современный тренер следит за тенденциями, постоянно учится и не стоит на месте. В групповом тренинге харизма тренера стоит на первом месте. Если вам скучно на групповом занятии, вы попали не к своему тренеру и не в свою компанию! Ищите групповое занятие, где тело и душа поют в унисон и есть что-то большее, чем только спорт.

Занимайтесь спортом и будьте счастливы!

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