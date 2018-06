Новые сорта роз — эффектные и неприхотливые

Вы преданный поклонник розы, но из-за капризного характера королевы цветов подавляете свою симпатию? Только для вас — отличная новость: на рынке появились новинки селекции, которые отличаются завидной непритязательностью и невероятно долгим цветением. Познакомимся?

Владелец этого сада — большой почитатель роз, ведь участок всецело отдан в распоряжение королеве цветов

Укрощение строптивой

Любовь к розам — настоящая мания: стоит только первой искорке симпатии разгореться в сердце садовода, и потушить буйное пламя уже невозможно. Мускусный гибрид ‘Pénélope’ с цветками нежно-розового оттенка выведен в 1924 г. Эта роза очень ароматна, вырастает до 1,5 м в высоту и отлично себя чувствует даже в полутени. На фото в качестве свиты королевы выступают голубоглазка (Sisyrinchium) и лук черный (Allium nigrum) с белыми соцветиями-шарами.

Испокон веков за пылкую привязанность к королеве нужно было платить немалую цену: чтобы наслаждаться прекрасными цветками, приходилось тратить уйму времени и средств для борьбы с болезнями и вредителями, докучающими Ее Величеству. К счастью, эти времена канули в Лету, ведь в последние десятилетия селекционеры вывели целый сонм новых сортов, представители которых не только пленяют эффектной внешностью и дивным ароматом, но и радуют фантастической неприхотливостью. 1. Окутанный ароматом роз укромный уголок для отдыха позволит насладиться всеми прелестями летнего досуга. Столик со стульями прикрывают сильнорослая чайно-гибридная роза ‘Chippendale’ высотой 1,2 м (слева) и английская роза ‘Crown Princess Margareta’ (справа). ^collection [166,2] 2. Бархатистые и очень ароматные цветки плетистой розы ‘Schloss Bad Homburg’ окрашены в нежный лососевый тон. Растение достигает 3 м в высоту и отлично подходит для озеленения арок и пергол.

Судите сами: растения нового поколения легко выдерживают минусовые температуры и настолько устойчивы к грибным болезням, что садоводам можно смело отложить все защитные средства в самый дальний ящик. Так что если вы испытываете нежные чувства к колючей красавице, можете больше себя не сдерживать и смело бросаться в пучину страсти: она будет взаимной. Конечно, при условии, что вы выберете претендентку с «правильной» родословной и «характером». А мы посоветуем!

Компактная почвопокровная роза ‘Bienenweide Rot’ была выведена в 2013 году. Ее темно-красные простые цветки с пучком золотистых тычинок по центру как магнитом притягивают насекомых-опылителей. Растение отличается устойчивостью к болезням, дождю и солнцу.

Нектар и пыльца в блюде из ярких лепестков — приманка для тружениц пчелок.

Шраб-роза ‘Kent’ с белоснежными цветками, которые появляются до самых первых заморозков, прекрасно смотрится в компании с пестролистными травянистыми многолетниками, например с хостами.

Свидетельством особой выносливости сорта, как и прежде, остается знак ADR, который присваивают только лучшим сортовым растениям, доказавшим свою устойчивость на протяжении многолетнего испытательного срока. К таковым относится немало обновленных за последнее время чайно-гибридных роз, которые раньше считались безнадежными неженками. Приговор «прекрасны, но капризны» больше не актуален для этой группы королевских особ! В последнее время именно на них селекционеры сосредоточили свое внимание, выводя «в свет» все новые ряды неприхотливых ароматных красавиц.

Обновленные «чайные» гибриды

1. ‘Sweet Delight’ — крупноцветковая чайно-гибридная роза высотой до 1 м с отменным здоровьем и интенсивным ароматом.

2. ‘Anahe’ высотой до 1 м с цветками, источающими фруктовый запах, хорошо ветвится и устойчива к болезням.

Anahe’ хорошо ветвится и устойчива к болезням 3. У ‘Anastasia’ белые благоухающие цветки, кремово-желтые по центру, высота — до 1,5 м.

‘Anastasia’ белые благоухающие цветки, кремово-желтые по центру 4. ‘Comeback’ «ростом» до 0,9 м отличается ароматными цветками и здоровыми блестящими листьями.

Comeback’ отличается ароматными цветками и здоровыми блестящими листьями 5. ‘Maxim’ может похвастать выносливостью и чарующим ароматом.

Неутомимые плетистые розы

Еще одно значимое достижение науки, которое наверняка оценят владельцы маленьких садов, — «укрощенные» плетистые розы: эти новинки по прежнему требуют опоры, однако уже не стремятся взобраться до небывалых высот, а вырастают максимум до трех метров и всю неистраченную на рост энергию направляют на неустанное цветение, которое длится до самой осени. 1. ‘Lemon Rambler’ — рамблер высотой 2-3 м с ароматными цветками непрерывно украшающими куст: сразу после первой волны цветения наступает вторая.

2. ‘Lizzy’ взбирается на высоту лишь до 2 м, поэтому ее можно выращивать и в большом горшке.

3. ‘Alina’ — плетистая красавица высотой до 2 м с собранными в крупные кисти цветками.

4. ‘Moscalbo’ — ремонтантный рамблер с крупными кистями белоснежных цветков. Вырастает до 3,5 м в высоту, подходит для маленького сада.

5. Почвопокровная ‘Bienenweide Rosa’ — любимица насекомых-опылителей. Вынослива.

6. Ремонтантный рамблер ‘Libertas’ вырастает только до 3 м в высоту. Этот новый сорт отличается отменным здоровьем, за что и удостоился знака ADR.

Слева: Ремонтантный рамблер ‘Libertas’. Справа: ‘The Lady of the Lake’ 7. ‘The Lady of the Lake’ — плетистая новинка из семейства английских роз, вырастает до 4,5 м и на протяжении всего лета усыпана многочисленными ароматными цветками. 8. Плетистая роза ‘Kiftsgate Violett’ — традиционный рамблер, длина плетей достигает 8 м. Растение этого сорта цветет однократно в начале лета.

9. Рамблер ‘Lykkefund’ цветет всего несколько недель в начале лета, но зато как пышно! После этого растение продолжает расти: плети этой розы могут достигать в длину 6 м. 10. Ремонтантная почвопокровная красавица ‘Palmengarten Frankfurt’ цветет очень обильно. Розе этого сорта за хорошее здоровье и выносливость присвоили знак ADR. Подходит как для посадки в цветнике, так и для озеленения больших территорий.

Уход за розами новых сортов прост. Главное — выбрать королеве подходящее место в саду, подкармливать ее и своевременно обрезать. Более подробно об этом читайте в статьях:

Кустовые розы Chippendale

Фото: архив журнала «Mein schöner Garten». Фото: Flora Press, Brigitte & Philippe Perdereau, Friedrich Strauß, Noack Rosen, Lacon Rosen, Rosen Schultheis, Rosen Tantau.