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Цветущий Красноармейский: смотрите фоторепортаж с юга Волгограда
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Цветущий Красноармейский: смотрите фоторепортаж с юга Волгограда 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Красноармейский район Волгограда самый-самый сразу по нескольким параметрам: самый большой в городе, самый южный, самый отдаленный. Самый большой в мире памятник реально жившему человеку тоже здесь — у входа в Волго-Донской судоходный канал стоит гигантский Ленин.
В Красноармейском районе есть что посмотреть и сфотографировать
Фотограф Алексей Саранский сделал серию снимков цветущего Красноармейского района, которые позволяют предположить, что и самым красивым он тоже бывает. Смотрите вместе с нами вдохновляющие работы влюбленного в Волгоград фотографа.
Найдется и вполне курортный пейзаж
Достойный фон для прекрасных цветов
И в городе лето может быть прекрасным
Каждый выбирает сам, на чем фокусироваться
Нежные цветы возле мощного якоря
Утопающий в зелени и цветах Ильич
Цепи, маяк — классический вид в городе на реке
Цвета и цветы — именно этого так не хватает зимой
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