Феномен Джуны в цикле «Моя правда»

Знаменитая советская и российская целительница, астролог, президент общественной организации «Международная академия альтернативных наук». Все это о ней, о Джуне. Она одними движениями рук избавляла от болезней многих людей. Самые удивительные факты и интересные подробности ждут вас 17 июля в 12:10 на Пятом канале.

Впервые девочка узнала о своем даре в 10 лет. Одним только взглядом она убрала бородавки с рук подруги. Евгения (Джуна) растерялась от произошедшего, но папа успокоил и объяснил, что дар исцеления она переняла от него. Папа учил ее тому, что она должна помогать людям. Когда Евгении исполнилось 13 лет, отец, единственный настоящий друг, умер. Однажды она даже сбежала из дома, но быстро вернулась — интуиция подсказала, что скоро не станет мамы. Спустя месяц мама умерла от пневмонии.

Джуну, имеющую стальной характер, трудно было представить рядом с мужчиной. Возможно, она так бы и не вышла замуж, если бы не сон, который девушка увидела в 18 лет. В Тбилиси, куда Джуна сбежала из родного села, она впервые сама подошла к мужчине и взяла его за руку. Она сказала: «Ты мой будущий супруг, я тебя видела, и я тебя знаю». Сначала парень не просто изумился, а откровенно возмутился, но вскоре влюбился в ее черные глубокие глаза.

Джуна искренне пыталась быть примерной женой: готовила, стирала, убирала. Но так и не полюбила мужа. Мужчина страдал от ее холодности. А Джуна сосредоточилась на развитии своих способностей. Она поступила в медицинский, чтобы иметь диплом врача и официальное право лечить. Виктор не возражал, потому что понимал, что Джуна и ее талант — одно целое.

В институте женщина с пеной у рта спорила с преподавателями, что ее дар сильнее любых лекарств — она ведь одними руками лечит грыжу, слепоту. Педагоги заключили с ней пари: диплом врача она получит, если сошьет рану без иголки и нитки. Джуна будто склеила рану. Преподаватели аплодировали ей прямо в операционной.

Однажды и в ее жизни случилось чудо — Джуна забеременела. Ожидали девочку. Но своего ребенка она видела всего несколько минут после родов — мертвого. Причину этой беды не смог назвать ни один врач. Трагедия заставила Джуну не пренебрегать советами других врачей: следить за питанием, пить витамины. Вскоре у пары родился сын Вахтанг.

Джуна вернулась к работе. Но просто решать женские проблемы ей теперь уже было мало — она лечит рак кожи, глухоту, эпилепсию. Пациенты выстраивались в километровую очередь, обходя других врачей. Тем временем слава о чудо-женщине дошла до Москвы. Однажды целительнице позвонили из самого Кремля — Джуну повезли к Брежневу… Отныне к ней со своими болезнями идут правительственные чиновники, приводят близких и знакомых. К ней приставляют круглосуточную охрану, ее жизнь под бдительным надзором КГБ.

Вахо было 7 лет, когда он оказался на грани смерти. Он умирал от острой саркомы, злокачественной опухоли на бедре. Болезнь появилась после того, как мальчик упал с дерева. Врачи считали его безнадежным, но Джуна плевать хотела на их мнение. Три месяца она не отходила от ребенка — и Вахо выздоровел. Впервые дар Джуны спас ее родного человека. Но и впервые сердце женщины сжимал страх — смерть уже начала охоту на ее единственного ребенка. Вскоре скончался муж Джуны.

Несмотря на горечь утраты, Джуна не отрекалась от любовных отношений. Знаменитый сегодня композитор и продюсер Игорь Матвиенко стал вторым супругом Джуны. Брак продлился недолго. Больше целительница замуж не выходила... В тот самый страшный для целительницы день был гололед. 26-летний Вахтанг вел машину. Неожиданно на дорогу выбежали дети. Чтобы их спасти, молодой человек резко повернул руль и врезался в бетонный столб. Он умирает от кровоизлияния в мозг.

Она проклинала дар, который полезен для чужих людей и бессилен для ее родных. После смерти второго ребенка Джуна сломалась и поставила жирную точку на лечении людей.

Джуна ушла из жизни летом 2015 года, оставив после себя океан неразгаданных тайн.