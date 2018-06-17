Вся правда об Анастасии Стоцкой

Анастасия Стоцкая — рыжая бестия русского шоу-бизнеса. Всего за год она сделала блистательную карьеру, о которой другие артисты мечтают годами.

Документальный фильм «Моя Правда. Анастасия Стоцкая» в 13:55 на Пятом канале рассказывает историю женщины, которая ради любимого человека пожертвовала славой и выгодными контрактами, а взамен получила слезы, разочарование и предательство. «Уже никто, наверное, не помнит, что я делаю, чем я занимаюсь», — шутит Анастасия.

Насте было 4 года, когда мама отвела ее на танцы. В школе она часто выступала, а на своем последнем звонке исполнила песню Аллы Пугачевой . Пройдет 4 года, и Стоцкую уже будут сравнивать с Примадонной. Даже припишут роман с экс-мужем певицы Киркоровым, который станет продюсером Насти.

«Я помню, что Филипп зашел ко мне за кулисы и так на меня зыркнул, протянул мне руку, пожал ее, сказал «Вы прекрасны», обвел меня так взглядом с ног до головы, и я так обалдела», — вспоминает Стоцкая.

На следующий же день после выступления ей позвонили из офиса Киркорова и пригласили на встречу. На ней Анастасия получила приглашение участвовать в мюзикле «Чикаго», который артист планировал поставить. Стоцкая скептически относилась к тому, что выберут именно ее, поэтому даже не хотела тратить время на кастинги. Только после длительных маминых уговоров девушка все же участвует в отборе, и ее утверждают.

Филипп феерично и громко заявляет о новой подопечной. Для этого артист выбирает конкурс «Новая волна», где Стоцкая очаровала всех песней «Вены-реки». И только близкие знали, что песня была не случайна. Тогда Настя поссорилась с актером Алексеем Секириным , известным зрителям по ситкому «Счастливы вместе». Их отношения представляли собой страстные ссоры и пламенные примирения. Настя училась на втором курсе, когда к ним в группу перевелся высокий стройный красавец Алексей. Остроумный и бойкий, он сразу привлек к себе внимание девушки.

«Мне тогда было 19 лет. А он обаятельный, очень веселый, добрый, играл песни под гитару — все девчонки были в него влюблены», — вспоминает Стоцкая.

После ссоры с Алексеем Настя начинает встречаться с Владом Топаловым . Молодой человек хотел серьезных отношений, девушка же считала отношения романтическими, но не на всю жизнь. Вскоре на горизонте вновь появляется Секирин. Анастасия, слепо влюбленная в Алексея, возвращается…

На сцене роскошная и яркая Стоцкая привлекала к себе мужчин. Но после выступления артистка мчалась домой к любимому, где превращалась в обычную женщину и занималась хозяйством. Настя старалась, но Алексею нужна была не жена, а веселая и беззаботная подружка — любовница. Спустя какое-то время молодые люди узаконивают свои отношения, причем в церкви — венчанием. Киркоров прекращает продюсировать Стоцкую. Анастасия задумывается о малыше, но друзья отговаривали ее, убеждая, что Алексей долго время прятал скелет в шкафу. Оказывается, у него уже был ребенок, которому на тот момент было 3 года. Настя отказалась от всего ради Алексея, но в ответ получила предательство. Отношения были разрушены…

2010 год. Имя Анастасии Стоцкой снова не сходит с первых полос. В это раз из-за беременности. «Желтая» пресса ищет отца ребенка. Наученная горьким опытом, женщина не спешит делиться подробностями своей личной жизни. Ее любимый не связан с шоу-бизнесом, это настоящий мужчина, человек, на которого можно положиться. Главное — она больше не мучается, выбирая между карьерой и любовью.