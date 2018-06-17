Марат Башаров и его правда

Скандалист, герой светской хроники, отличный актер и красавец, телеведущий — у Марата Башарова ну просто миллион амплуа. Массу подробностей о жизни хорошо воспитанного буяна вы узнаете из передачи на Пятом канале (14:45) «Моя правда. Марат Башаров».

Родители Башарова c детства требовали от Марата послушания и покорности. После школы, как того хотели родители, Марат пошел учиться на юриста. Через год в тайне от них он поступил на актерский. Свой поступок молодой человек скрыл. «Я маме ничего не сказал, что не хожу в институт. Я говорил, что я ходил, что я в институте», — вспоминает Башаров.

Единственным выходом для Марата в сложившейся ситуации стал шанс доказать родным, что актерство — не баловство. И такой случай вскоре представился. На экранах телевизоров замелькало лицо Башарова, … густо усеянное прыщами — он рекламировал средство от них. За его спиной смеялись однокурсники, но ровно до того момента, когда они узнали сумму гонорара. «Я получил 10 000 долларов. В то время, представляете? Первым делом я купил машину „Жигули“, с первого своего гонорара, потому что папа очень мечтал о машине», — рассказывает актер.

Но папа о сюрпризе сына так и не узнал — еще до выхода ролика на экраны его не стало. Парень дал себе слово: отныне он никогда не огорчит маму и будет во всем ее поддерживать. Марат стал единственным кормильцем в семье.

И не так он просто был уже тогда. Парень идет на хитрость — он делает шпионские «жучки» для сдачи экзаменов, которые продает. Башарова буквально носили на руках, когда вся его группа сдала на пятерки экзамен по теории театра. Вскоре Марат получил свою первую роль и заработок в кино.

На съемочной площадке он даже успел завести служебный роман с ассистенткой Лизой. Спустя несколько месяцев женщина ушла к Башарову от мужа. Свою девушку Лизу он представил маме исключительно как коллегу, потому что знал, что она не одобрит внебрачные отношения. Вскоре Лиза забеременела. Рождение дочери изменило мужчину. Он сам выбрал для нее имя. Башаров рассказывает об этом так: «Замечательный фильм с Одри Тоту , который назывался „Амели“. Мне очень понравилась эта девчушка, которую сыграла Одри. Мне понравилось ее мировоззрение, ее отношение к родителям, к отцу, к матери. Мне бы очень хотелось, чтобы моя дочь была похожа на эту девушку, хотя бы именем. Вот и назвали Амели».

Впервые взяв на руки своего ребенка, Марат понял, что делать дальше. У его маленькой Амели должна быть нормальная семья. Башаров поставил мать перед фактом: он женится на Лизе и сделает их с дочерью счастливыми. Мама лишь развела руками. После принятия Лизой ислама свекровь сменила гнев на милость и благословила сына на брак.

Но в дальнейшей личной жизни Марата Башарова все оказалось совсем непросто и неоднозначно. Отношения с женщинами не раз круто меняли его судьбу…