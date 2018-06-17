Красноярская школьница может стать «мировой принцессой красоты»

Красноярская школьница примет участие в международном конкурсе красоты «Prince & Princess of the World 2018». Мероприятие пройдет в Болгарии. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости»

11-летняя Лиза Мартенц продемонстрирует там свои таланты, выйдет в национальном костюме и вечернем платье. Также девочка представит себя и Россию на английском языке.

Лиза уже имеет опыт в таких мероприятиях. В марте этого года она представляла свой родной город на всероссийском конкурсе «Мини мисс и мистер Россия 2018», который проходил в Москве. Там она стала первой вице мини мисс.

В Красноярске ученица открыла формулу «вечного» асфальта. Исследования школьницы отметили на научно-практических конференциях.