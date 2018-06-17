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Красноярская школьница может стать «мировой принцессой красоты»
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Красноярская школьница может стать «мировой принцессой красоты» 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Красноярская школьница примет участие в международном конкурсе красоты «Prince & Princess of the World 2018». Мероприятие пройдет в Болгарии. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости»
11-летняя Лиза Мартенц продемонстрирует там свои таланты, выйдет в национальном костюме и вечернем платье. Также девочка представит себя и Россию на английском языке.
Лиза уже имеет опыт в таких мероприятиях. В марте этого года она представляла свой родной город на всероссийском конкурсе «Мини мисс и мистер Россия 2018», который проходил в Москве. Там она стала первой вице мини мисс.
В Красноярске ученица открыла формулу «вечного» асфальта. Исследования школьницы отметили на научно-практических конференциях.
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