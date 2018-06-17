Мать Сати Казановой пугала дочь бездетностью 

В эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ российская певица рассказала о своем детстве в Кабардино-Балкарии и как еще в самом начале своей музыкальной карьеры, переехав в Москву, высылала семье деньги.
Затем в студии появилась мама Казановой — Фатима, и призналась, что очень довольна супругом своей дочери, итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Кроме того, женщина отметила, что у нее вызывает беспокойство отсутствие детей у Сати. Будучи акушером по профессии, Фатима переживает в свое время даже заявляла дочери, что та рискует и вовсе остаться бездетной.
Также ранее поклонники объяснили ищущей любви Ольге Бузовой, что с ней не так. Певица и телеведущая никак не может найти свою вторую половину после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.